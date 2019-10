Gruppo Egea e università Pegaso: un’alleanza nel segno della conoscenza

Entra nel vivo il progetto di collaborazione che il Gruppo Egea ha avviato nel maggio scorso con Pegaso, l’università telematica che, con oltre 80 sedi e 100mila iscritti, rappresenta ormai il più grande ateneo italiano.



Già presente da tempo con successo a Bra, nel giugno scorso Pegaso ha inaugurato una propria sede anche nel cuore di Alba, in piazza Michele Ferrero, portando anche nella capitale delle Langhe la sua variegata offerta di corsi di laurea triennali, magistrali e master. Un carnet di proposte cui si aggiungono gli altrettanto numerosi indirizzi di studio e di formazione specialistica disponibili per imprese e professionisti grazie a Mercatorum, l’ateneo telematico delle Camere di Commercio.



Nei giorni scorsi, i responsabili delle sedi Pegaso e Mercatorum di Alba e Bra, i dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, hanno presentato ai dipendenti Egea le speciali proposte a loro dedicate. Ai collaboratori del Gruppo e ai loro familiari è stata riservata l’opportunità di iscriversi, accedere a percorsi formativi online e sostenere gli esami dell’importante realtà accademica a condizioni particolarmente vantaggiose.



In particolare, la ricca offerta di Pegaso consentirà a ciascuno di definire un percorso personalizzato sia per approfondire le singole conoscenze e acquisire ulteriori titoli accademici, sia per ottenere il riconoscimento di esami già sostenuti e completare la formazione universitaria, sia per iniziare, per la prima volta, un nuovo piano di studi.



Si tratta di una proposta pensata prioritariamente per chi ha un’occupazione: da un lato, le lezioni potranno essere seguite comodamente da casa, utilizzando il proprio computer, il tablet o addirittura lo smartphone; al contempo, gli esami potranno essere sostenuti ad Alba (presso il Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford) e a Bra, nella prestigiosa sede di Palazzo Mathis.



All’incontro di presentazione è intervenuto anche l’amministratore delegato del Gruppo Egea, PierPaolo Carini, il quale ha evidenziato come questa partnership si aggiunga alle numerose e qualificate collaborazioni che la multiutility ha avviato coi principali poli universitari e centri di ricerca nazionali (tra cui la “Bocconi” di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università “Federico II” di Napoli, ecc.) per aggiornare, completare e arricchire le competenze di ciascun collaboratore e, di riflesso, migliorare ulteriormente la qualità e l’efficacia dei servizi ambientali ed energetici offerti.



Per informazioni e iscrizioni ai corsi Pegaso e Mercatorum presso la sede di Alba è possibile telefonare al numero 0173/209.209, scrivere alle mail infosedealba@unipegaso.it o eipoint.alba@unimercatorum.it, o rivolgersi direttamente alla sede di piazza Michele Ferrero 5.