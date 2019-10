Il Bacio del Tricolore creato dalle sorelle Giorgia e Giuliana di Busca in finale agli International Chocolate Awards

Il Bacio del Tricolore creato dalle sorelle Giorgia e Giuliana Fagiolo Peirano si aggiudica un posto alla finale mondiale degli International Chocolate Awards. La premiazione quest'anno avverrà in Guatemala, ad Antigua, il 18 novembre.

Le due sorelle titolari della Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano lo annunciano con grande emozione e orgoglio, evidenziando come la loro attività sia tutta al femminile, frutto di grande passione e dedizione.

Il punto di partenza di questo loro cioccolatino è il Bacio Blu di Busca, che le ha ispirate nel creare il Tricolore per quanto riguarda la texture e la lavorazione del ripieno a base di mandorla d'Avola tostata e scorza di arancia candita, ma sempre con una parte di NOCCIOLA PIEMONTE IGP, "ingrediente al quale siamo particolarmente legate trattandosi di un'eccellenza del nostro territorio che tutto il mondo ci invidia", spiega Giorgia Peirano.

In Guatemala, però, le due sorelle non potranno esserci. Troppi impegni lavorativi in quel periodo. Il loro cioccolatino è comunque in finale e in Guatemala si saprà se è confermata la medaglia d'argento con la quale hanno superato la semifinale.