La Morra, piena ammirazione per le opere in mostra nella chiesa di San Rocco a firma di Roberta Giacobbi, Jamila Echmchi, Laura Bogetto e Francesca Semeraro (Foto)

Al folto pubblico che ha partecipato all’opening è piaciuta, eccome. Stiamo parlando della mostra a firma delle pittrici Roberta Giacobbi, Jamila Echmchi, Laura Bogetto e Francesca Semeraro, che hanno colonizzato la chiesa di San Rocco, a La Morra.

Se al vernissage del 19 ottobre siete stati impegnati e non siete riusciti a farci un salto, vi diamo qualche impressione raccolta ad un primo sguardo.

Partiamo da una certezza: tutto è molto molto bello. Significative e particolari, le opere esposte parlano la lingua dell’arte in diverse forme.

Cosa troverete di interessante? Pregevoli acqueforti, variopinti acquerelli, quadri figurativi e informali, abiti e foulard in seta dipinti a mano con una tecnica antica. Insomma, un paradiso.

La chiesa, risalente al 1730, è stata gremita da ospiti e visitatori con riscontri tutti positivi. Si può dire che l’obiettivo è raggiunto per le artiste, che esprimono un sentimento di profonda riconoscenza, tradotto a parole da Roberta Giacobbi: “Vorremmo ringraziare il parroco di La Morra, don Massimo Scotto per l’ospitalità e la coordinatrice signora Marisa per la disponibilità. Un grossissimo grazie va alle tre dolcissime e bravissime Sister Arch che ci hanno accompagnato con brani suggestivi con violini e violoncello, durante le nostre presentazioni ed il ricco buffet! Un grazie al sindaco di La Morra, Marialuisa Ascheri, che ci ha onorato con la sua presenza ed il suo discorso. Grazie all’ex sindaco di Bra, Bruna Sibille e all’assessore Luciano Messa. Grazie ai presidenti delle associazioni culturali Paolo Rosso e Beppe Oliva. Grazie ai fotografi Momo Lagdani e Paolo Giacobbi. Grazie a Stefania Fiori di Macellai che ci ha curato la location con fiori e piante. Grazie a Samira per la cura nella preparazione e organizzazione di tante prelibatezze del ricco buffet. Grazie ai barman Paolo e Romana. Grazie agli organi di stampa che hanno diffuso la notizia. Un grosso grazie a tutti quelli che ho dimenticato in questo elenco ed a coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento”.

Bene, adesso tocca a voi farci un giro! Mettete in stand by le altre mille cose da fare e segnate in agenda l’appuntamento: Chiesa di San Rocco, in piazza del Municipio, venerdì, sabato, domenica e lunedì con orario dalle 10 alle 18, fino al 10 novembre.

Informazioni: 3474357079, 3315650618.

Ingresso libero e gratuito, senza bisogno di prenotazione. Più di così cosa volete?