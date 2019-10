Alba ospita il terzo workshop dell’“International Academy on Sustainable Develompent and Unesco Designations”

Oggi, mercoledì 23 ottobre, la sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba sta ospitando il terzo workshop dell’“International Academy on Sustainable Develompent and Unesco Designations”. Un programma di formazione e scambio di buone pratiche attivo da cinque anni con la partecipazione dei responsabili dei siti Unesco (patrimonio mondiale, riserve della biosfera, città creative, geoparchi, patrimonio immateriale) a livello europeo e internazionale.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura di Torino e quest’anno si svolge dal 20 al 25 ottobre snodata tra Torino, Stupinigi, Pollenzo, Monticello d’Alba, Alba e Milano.

Grazie al suo riconoscimento Unesco come City of Gastronomy, Alba ospita il “workshop 3: Intangible cultural heritage and creativity for local development”.

Ad accogliere gli ospiti in sala Consiglio, stamattina c’erano il vice sindaco di Alba Emanuele Bolla e l’assessore comunale alla Cultura Carlotta Boffa.

“Grazie all’incontro di oggi rafforziamo la nostra collaborazione a livello internazionale nel segno dell’Unesco – dichiara il vice sindaco di Alba Emanuele Bolla - Dal confronto con altre realtà abbiamo raccolto nuove idee a cui lavoreremo e che trasformeremo in nuovi interessanti progetti. Grazie all’impegno dell’Ente Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba e dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Alba ha creato una rete di collaborazioni con altre città creative Unesco e con loro ci impegneremo per andare oltre e sviluppare nuovi progetti”.

“Ringraziamo Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura di Torino per aver scelto Alba come una delle tappe di questa prestigiosa iniziativa - dichiarano congiuntamente il vice sindaco Emanuele Bolla e l’assessore alla Cultura Carlotta Boffa – Siamo contenti di aver collaborato all’evento e ci impegniamo a lavorare ancora con loro”.