Cento allievi dell'Itis di Cuneo in visita alla Caserma "Ignazio Vian"

Foto di gruppo per gli allievi dell'Itis alla Caserma "Vian"

Gli alunni dell'Istituto Tecnico Industriale "M. Delpozzo" di Cuneo hanno visitato la caserma "Ignazio Vian": sede del 2º Reggimento Alpini dell'Esercito.

Cento allievi delle quinte hanno avuto modo di conoscere direttamente come si svolge attualmente la vita militare in una Caserma e i compiti delle Truppe Alpine dell'Esercito. Il tutto attraverso la visione di alcuni filmati che ne hanno ripercorso la storia e di una mostra statica dei mezzi e dei materiali in uso.

Nell'ambito dell'attività di orientamento lavorativo, grazie alla partecipazione di un infoteam del Comando Militare Esercito "Piemonte", ai presenti è stata illustrata la possibilità di arruolamento nelle Accademie Militari e nelle altre Scuole Militari.

La visita è stata riproposta a distanza di un anno, quando, nel 2018, settanta studenti dello stesso Istituto e delle stesse classi, sono stati protagonisti di un'analoga iniziativa.