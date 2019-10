Demonte: presentata dai senatori piemontesi della Lega un'interrogazione sulla variante

"Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro De Micheli per sapere quali iniziative urgenti il intenda adottare per risolvere la vicenda della variante di Demonte, anche portando la questione al Consiglio dei ministri in considerazione del fatto che sin dagli anni '70 i cittadini di Demonte, in provincia di Cuneo, attendono la tangenziale della strada statale 21, per poter deviare al di fuori del centro abitato l'intenso traffico di macchine e di un eccezionale numero di ottocento TIR al giorno, che oggi attraversano i portici medievali della cittadina".

Così i senatori piemontesi della Lega Giorgio Maria Bergesio, Marzia Casolati, Enrico Montani e Roberta Ferrero.

"Dopo anni di inutili balletti tra Anas e il ministero per i beni culturali, di progetti bocciati, nonché ulteriori riunioni, dibattiti, proteste e ricerche di fondi, negli ultimi giorni la vicenda è tornata all'attualità, soprattutto in relazione al parere contrario espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali, sull'ultimo progetto presentato da ANAS, per motivi paesaggistici. A noi risulta che c'è stato anche un Consiglio comunale aperto per ricordare la «storia infinita» della variante, la cui bocciatura penalizza lo sviluppo economico della zona e le attività commerciali e turistiche, oltre che comportare impatti continui a carico della salute dei cittadini residenti, esposti alle emissioni acustiche e atmosferiche, causate dal traffico passante dal centro cittadino".

"Dopo che ANAS ha anche inviato controdeduzioni che non sono state sufficienti a sbloccare la situazione, ora sembra che l'alternativa sia quella di tornare al vecchio progetto, che passa sulla sinistra orografica dello Stura, in zona Rialpo per un costo quasi il doppio pari a circa ottanta milioni di euro, da rivalutare ai prezzi di oggi. Chiediamo dunque al governo di mostrarsi amico dei territori e di chiarire cosa si intende fare per gli abitanti di Demonte in quanti tempo e con quante risorse, perché governare è prima di tutto dare risposte chiare e concrete ai cittadini".