Fondazione Casa di riposo Garelli di Garessio, raggiunto accordo tra le parti: la soddisfazione della Fp Cgil

La legge regionale n° 2 del 02 agosto 2017 ha imposto, così come già avvenuto negli anni precedenti nelle altre Regioni, una riorganizzazione/riordino delle Ipab, enti di diritto pubblico operanti sotto il controllo delle regioni per fornire, tra l'altro, assistenza ad anziani e, in generale, alle categorie sociali più deboli.



In funzione dei criteri previsti dalla legge abbiamo assistito in molti casi all'avvio di un percorso di privatizzazione delle Ipab operanti nell'assistenza agli anziani, con la conseguente trasformazione in Fondazione.



Questo ha imposto ed impone un'attenta riflessione sui livelli di assistenza che vanno comunque garantiti a tutela dell'invecchiamento della popolazione, in primis non lasciando sole le strutture, evitando cioè che i cambiamenti in atto si scarichino sull'aumento delle rette degli ospiti oppure su tutele e diritti dei lavoratori che in quelle strutture operano.



In tal senso non possiamo che salutare positivamente l'accordo raggiunto tra le Organizzazioni Sindacali Fp CGIL e CISL Fp ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo Opera Pia Garelli di Garessio che, non solo a parole, ma con i fatti ha permesso di giungere ad un importante accordo di tutela del Personale operante per la Struttura.



I punti salienti dell'accordo riguardano la stabilizzazione, con assunzione a tempo indeterminato del personale precario ed il mantenimento delle condizioni contrattuali previste precedentemente con il contratto pubblico degli enti locali per tutto il personale, attraverso un'armonizzazione che tutela concretamente e fattivamente sul piano economico e normativo le lavoratrici ed i lavoratori.



“Questo importante risultato è stato possibile in primis grazie all'unità dei lavoratori e del Sindacato, ed in secondo luogo va riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente una grande lungimiranza ed una reale voglia di non scaricare il processo di privatizzazione sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici”, questa la dichiarazione di Gaspare Palermo e Flaviana Desogus della FP Cgil e Cisl Fp. Che aggiungono “questo accordo potrà essere un importante riferimento per le altre strutture che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi saranno impegnate con noi nell'armonizzazione dei trattamenti contrattuali dei loro lavoratori, senza che con questo, ripetono, si lasci in secondo piano, la difesa delle Strutture e degli anziani per i quali il servizio pubblico non potrà e non dovrà disimpegnarsi”.



Per le Segreterie Provinciali Fp CGIL e CISL Fp



Gaspare Palermo – Flaviana Desogus