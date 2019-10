Fossano: nuova riunione per il tavolo di coordinamento dei servizi sociali della provincia di Cuneo

Gentile Direttore,

il 23 ottobre si è nuovamente riunito a Fossano il tavolo di coordinamento dei servizi sociali della provincia di Cuneo. In avvio si è parlato dell’entità dei nuovi finanziamenti a valere sul PON inclusione (il programma operativo nazionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che sostiene misure e servizi innovativi contro la povertà e la marginalità sociale).

Con il PON 2014-2020 per la prima volta i fondi strutturali sono intervenuti a supporto delle politiche di inclusione sociale e stanno contribuendo al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l’attuale disomogeneità territoriale.

Ci si è poi confrontati sul Reddito di cittadinanza e, in particolare, sulla possibilità per i destinatari di questa misura - che risultino essere inseriti in strutture residenziali protette - di poter utilizzare il beneficio per pagare una parte delle retta dovuta. Su questo tema sarà necessario un ulteriore confronto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Il coordinamento tornerà a riunirsi nel mese di novembre.

Grazie,

il Coordinamento Provinciale EEGG Cuneo