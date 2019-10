“Octavia” presenta a Revello il nuovo progetto strategico “Terre di mezzo / Tère ‘d Mes”

È in programma nel tardo pomeriggio di quest’oggi (giovedì), alle ore 18, la presentazione del nuovo progetto strategico “Terre di mezzo / Tère ‘d Mes – Cuore della Nobiltà rurale”.

È il primo appuntamento che l’Associazione di Comuni “Octavia” promuove a Revello, dopo che l’Amministrazione del sindaco Daniele Mattio ha deciso di entrare a far parte della realtà.

Revello non è stata l’unica “new-entry” in Octavia, dal momento che anche Casalgrasso, Polonghera e Moretta hanno aderito al sodalizio, che ora ha raggiunto quota 15 Comuni. L’ingresso di quattro nuovi Comuni in seno all’Associazione era stato “celebrato” alla serata inaugurale della “Festa della bagna caoda” di Faule, alla presenza anche del governatore della Regione Alberto Cirio.

Ad introdurre gli interventi sarà Riccardo Ghigo, sindaco di Scarnafigi e presidente di Octavia.

A curare il progetto strategico è invece stata la “Ideazione srl”.

IL PROGETTO

Il progetto strategico “Terre di mezzo / Tère ‘d Mes – Cuore della Nobiltà rurale” avrà un logo turistico tutto suo che lo rappresenterà.

“È un’occasione concreta – spiegano da Octavia – per superare il concetto di paese, offrendo una nuova lettura del territorio in orizzontale, per livelli di interesse e tipicità.

Cuore del progetto sarà l’infrastruttura di mobilità, sia essa pedonale, ciclabile, equestre, carrabile, navigabile, che connetterà fisicamente i quindici comuni di Octavia e metterà in rete e a sistema tutto il patrimonio di risorse, culturali e naturali, diffuse lungo il tracciato, valorizzandole nell’ambito di un prodotto culturale-turistico unico, strutturato e organizzato, che dovrà assumere un’identità forte all’interno del brand ‘Terre di Mezzo / Le Tère ’d Mes Cuore della Nobiltà rurale’.

Il progetto strategico delinea alcune linee di sviluppo che si concretizzeranno in progetti specifici riguardanti le tecnologie e i servizi innovativi e la formazione e lo sviluppo di servizi turistici”.

L’OBIETTIVO DI OCTAVIA: “RESTITUIRE ALLA COMUNITÀ BENI CHE LE APPARTENGONO”

L'associazione Octavia nasce nel mese di marzo 2016.

L’obiettivo? “Promuovere progetti e iniziative di valorizzazione turistica, culturale e sociale del patrimonio locale”. L’Associazione riunisce “Comuni appartenenti a una ‘terra di mezzo’, non ancora pienamente in pianura e parzialmente montana o confinante con aree montane caratterizzata da un retaggio storico-produttivo comune che ha lasciato importanti testimonianze nei beni storico-architettonici disseminati sul territorio e nel tessuto economico-sociale attuale”.

Con l’omonimo progetto strategico “Terre di mezzo” Octavia “intende fare un passo in avanti che permetta una programmazione a medio-lungo termine e che operi nella direzione della restituzione, ossia con l'obiettivo di restituire alla comunità beni che le appartengono o che le sono appartenuti, che ne sono parti integranti e che ne costituiscono l'identità”.

A margine della presentazione di questa sera seguiranno la visita guidata della Cappella Marchionale e un rinfresco a base di prodotti tipici delle “Terre di Mezzo”, tra i quali non mancheranno alcuni prodotti del comune di Revello che richiederanno la De.Co, il marchio di Denominazione comunale d’origine.