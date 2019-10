Santa Vittoria d'Alba inaugura la pista di atterraggio notturno dell'elisoccorso

Il comune di Santa Vittoria d'Alba inaugura la pista di atterraggio notturno per l'elicottero del 118 presso il campo sportivo comunale, sabato 31 ottobre alle ore 19. La struttura potrà essere determinante per salvare vite e agire con efficacia in situazioni di emergenza a beneficio di tutto il territorio.

Aspettando il touch-and-go dell'elicottero si terrà la benedizione del sito, i saluti alle autorità aseguire il momento conviviale. A questo proposito l'amministrazione comunale invita la popolazione, le associazioni e le istituzioni a partecipare all'evento.

L’intervento della struttura, effettuato con una spesa di circa 24 mila euro, ha visto la sostituzione dei vecchi fari con nuove lampade a led di ultima generazione. Questa miglioria - insieme ad altri interventi di adeguamento dell’area, come il sistema semiautomatico di apertura che permette l’accesso al campo, l’accensione delle luci e del sistema acustico di emergenza - ha permesso di ottenere il benestare dal 118 a questo tipo di servizio.