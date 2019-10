Verzuolo acquista una seconda telecamera per individuare chi abbandona illegalmente rifiuti

Verzuolo stringe la morsa sull’abbandono e il conferimento illecito dei rifiuti.

Come? Con l’acquisto di una seconda telecamera, commissionato dal Comune. L’apparecchio va ad aggiungersi a quello già acquistato nel corso della prima legislatura del sindaco Giancarlo Panero.

Gli occhi elettronici possono essere spostati da una parte all’altra della cittadina, e sono in grado di produrre immagini di altissima qualità, come confermano dal Municipio, “consentendo il riconoscimento degli autori del reato”.

In passato, infatti, i Vigili sono riusciti in più d’un caso a pizzicare e multare i responsabili dell’abbandono di rifiuti, avvalendosi anche della collaborazione degli operatori ecologici.

“Le telecamere offrono un valido aiuto. – spiega il sindaco Panero – Tuttavia da sole non risolvono il problema: ne servirebbero centinaia per coprire tutto il territorio comunale con costi proibitivi in termini economici, ma anche di tempo essendo il materiale fotografico da sbobinare imponente”.

Ogni telecamera, infatti, produce circa 9mila scatti in una settimana, e il Comune ha a disposizione soltanto due vigili, nonostante da tempo abbia avviato le pratiche per l’assunzione di un terzo: “Gli agenti – precisa Panero – se impegnati sull’analisi delle foto, non possono presidiare il territorio”.

Serve, dunque, anche molta educazione e sensibilizzazione sul tema. Su quest’aspetto, il Comune da tempo si impegna, con una serie di iniziative come ad esempio “Verzuolo Pulita”, a coinvolgere le scolaresche, oltre all’organizzazione di diversi incontri con la cittadinanza.

Ad esempio, anche il calendario dell’Università “Tre Età” prevede un appuntamento sul tema, in programma per il 1 aprile 2020, in sinergia con il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente.

“Sin dal primo mandato abbiamo cercato di rendere capillare il messaggio dell’importanza della raccolta differenziata la cui percentuale è infatti passata dal 61% nel 2014 al 68% nel 2018. – aggiunge Mattia Quaglia, assessore all’Ambiente - Stiamo svolgendo un quotidiano lavoro per porre rimedio alle problematiche, interfacciandoci anche con la ditta incaricata affinché assicuri interventi adeguati”.

L’Amministrazione comunale intanto si sta adoperando per far si che la distribuzione della fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta “porta a porta” torni a svolgersi in Municipio: ciò agevolerebbe chi non può recarsi all’isola ecologica a Manta.

“Quelle di Verzuolo – concludono dal Municipio – non sono problematiche isolate: è un malessere generale che interessa molti Comuni del territorio.

Abbiamo realizzato incontri con altri Amministratori comunali, ponendo la questione anche all’interno della Consulta dei sindaci. Nel caso in cui la situazione non migliori, nonostante la nostra richiesta di interventi adeguati, saremo obbligati ad intervenire rigorosamente nei confronti dei responsabili dello Csea”.