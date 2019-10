Maltempo: esondato nella notte il Ghiandone. Alcune criticità a Barge, ma la situazione è sotto controllo (FOTO)

Le immagini scattate nella notte e questa mattina in via Cardè 107 e in prossimità del ponte sul Ghiandone

È ampiamente sotto controllo la situazione legata al maltempo nelle Valli del Monviso, in special modo in Val Po e in Val Infernotto.

Sull’intera zona, dalle 13 di ieri (mercoledì) vige l’allerta arancione diramata dall’Arpa, per possibili esondazioni, frane e smottamenti. Si temeva che nel corso della notte forti temporali creassero preoccupanti accumuli d’acqua al suolo.

Nella notte, invece, le precipitazioni sono state sì a carattere temporalesco, ma non così violente.

LA CRITICITA’ DEL TORRENTE GHIANDONE

Ancora una volta, a Barge, la criticità maggiore è stata quella del Torrente Ghiandone, in corrispondenza del ponte lungo la strada provinciale 589, “dei Laghi di Avigliana”. Il livello idrometrico del Torrente è rimasto stabile sino intorno alla mezzanotte, poi è iniziato a crescere.

Intorno alle 3 i rilevatori dell’Arpa hanno segnato un brusco innalzamento delle acque: ad esempio, nel giro di 30 minuti, dalle 3 alle 3.30, si è passati da 1 metro e 11 centimetri a 1 metro e 89 centimetri, con un incremento di 78 centimetri.

Alle 4 è stato raggiunto il livello di pre-soglia. Alle 5 si sono superati invece i 3 metri di livello idrometrico, superando dunque la soglia di guardia. Il picco massimo si è avuto alle 6.30 di questa mattina, con 3 metri e 38 centimetri di livello idrometrico. Il Ghiandone, come spesso accade in questi casi, è esondato nei prati a che costeggiano la strada provinciale.

Dalla mezzanotte il ponte sulla 589 è presidiato dagli uomini della Provincia di Cuneo, coordinati dal capocantoniere Mario Rolando. Nella notte, visto il pericoloso innalzamento delle acque del Ghiandone, sono già state predisposte transenne e segnali stradali per un’eventuale chiusura della Provinciale.

Ma a partire dalle 6.30 il livello dell’acqua è iniziato a scendere, l’esondazione è rientrata e non si è reso quindi necessario il blocco della circolazione. Alle 8 il torrente è sceso al di sotto della soglia di guardia: l’ultima rilevazione Arpa si attesta sui 2 metri e 81 centimetri.

ESCAVATORI AL LAVORO A BARGE

A Barge, inoltre, la Protezione civile dell’Ana ha presidiato per tutta la notte (a partire dalle 17 di ieri) un’abitazione al civico numero 107 di via Cardè. Si tratta di un’unità abitativa già colpita più volte, in passato, da importanti fenomeni di allagamenti dovuti all’esondazione di un rio nelle strette vicinanze.

Ieri sera (mercoledì) l’area è stata oggetto di un sopralluogo congiunto del sindaco Piera Comba e del responsabile dell’Area tecnica Cristiano Savoretto. Nella notte, invece, complice anche in questo caso l’innalzamento del livello del corso d’acqua, è stato predisposto un intervento d’urgenza, con l’impiego di un mezzo escavatore che ha dragato il tratto a ridosso del ponticello, “a tutela dell’abitazione”.

Attualmente non si registrano particolari criticità: “La situazione – spiega Elio Trecco, assessore alla Protezione civile – è sotto controllo. In via Cardè siamo intervenuti un paio di volte nella notte, abbiamo tuttora un operatore con escavatore pronto a intervenire, in attesa di provvedimenti delle Istituzioni sovracomunali.

Stiamo comunque monitorando costantemente l’evolversi della situazione. I nostri operai comunali stanno intervenendo con una terna in alcuni punti, per riportare ghiaia che l’acqua aveva spostato lungo alcune strade”.

Si segnala soltanto che il sottopasso dell’ex ferrovia in via Termine è stato chiuso in seguito a danni dovuti alle abbondanti precipitazioni.

Pronta all'uso in caso di necessità anche un motopompa che le squadre di Protezione civile hanno recuperato presso il magazzino di Fossano.

SITUAZIONE MONITORATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

Su tutto il territorio interessato dall’allerta di secondo livello la situazione è stata monitorata, costantemente, dalle squadre di Protezione civile. A Paesana si è tenuto ieri sera un briefing tra i volontari, il sindaco Emanuele Vaudano. Erano presenti anche il vicesindaco Marco Margaria e l’assessore Marco Ferrato.

Stessa situazione anche a Sanfront, con la Protezione civile in costante contatto con l’Amministrazione comunale e con il vicesindaco Francesco Lombardo, e nei comuni della Vallata. Non si registrano però situazioni critiche.

Tuttavia, vengono segnalate, anche in pianura, esondazioni di bealere e rii minori: l’acqua è fuoriuscita dagli argini e si è riversata in prati e campi, senza causare particolari disagi.

I DATI DEI PLUVIOMETRI

I pluviometri posizionati sul territorio dall’Arpa registrano costantemente la quantità d’acqua che cade al suolo. Le apparecchiature sono in grado di fornire dati sugli accumuli nelle ultime 24, 12, 6 o 3 ore.

Eccoli: a Crissolo dalle 21 di ieri sono caduti 51,4 millimetri d’acqua, 54,6 a Paesana, 60,6 a Barge, 50,2 a Saluzzo, 51,8 a Villanova Solaro.

Nelle ultime 24 ore, invece, si registrano 87,2 millimetri a Crissolo – Pian Giasset, 73,2 a Crissolo, 74,4 a Paesana (rilevazione a quota 1265 metri), 70,2 a Paesana (rilevazione in paese), 60 a Saluzzo, 56,4 a Villanova Solaro.

23 i centimetri di neve fresca caduta ai 2685 metri della stazione Arpa sul Colle dell’Agnello, che portano l’accumulo totale a quota 27 centimetri.

NON PREOCCUPANO I LIVELLI DI PO E VARAITA

Non sono motivo di preoccupazione, al momento, i livelli idrometrici dei fiumi Po e Varaita. Il Po si attesta a 70 centimetri a Crissolo, mentre il livello sale a 2 metri e 15 centrimetri a Villafranca Piemonte, nel torinese, rimanendo comunque al di sotto della soglia di guardia.

Stesso scenario sul Varaita: 1 metri e 5 centimetri a Casteldelfino, 1 metro a 16 centimetri a Rossana. Dopo i picchi avuti nella notte (1 metro e 22 centimetri), il livello del corso d’acqua è ora in calo.