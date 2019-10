Nuovo bollettino di allerta meteo: confermato il livello “arancione” sulle Valli Belbo e Bormida

Nuovo bollettino di allerta meteoidrologica diramato dall’Agenzia regionale per l’ambiente del Piemonte. Considerato il previsto miglioramento delle condizioni meteo, il livello d’allerta (che ieri – mercoledì – era arancione) sulla Valle Po diventa verde. Così come per le Valli Varaita, Maira e Stura.

Rimane invece confermata l’allerta arancione per la Valli Belbo e Bormida, per la giornata odierna, in attenuazione a “gialla” per la giornata di domani. Qui potrebbero ancora verificarsi innalzamento dei corsi d'acqua, con allagamenti e isolati fenomeni di versante favoriti dal recente evento alluvionale.

Su tutto il resto della provincia (Valle Tanaro e Pianura), invece, il livello d’allerta continua ad essere giallo, a causa di possibili residue criticità, come locali allagamenti o isolati fenomeni di versante.

Le precipitazioni continuano a rimanere diffuse su tutta la regione. I tecnici confermano che tutti i livelli idrometrici sono al momento non preoccupanti, compreso quello del fiume Po, ma verranno comunque tenuti sotto stretta sorveglianza, in particolare l’Orba e la Bormida.

La Sala operativa della Protezione civile regionale è aperta e continua a seguire l’evoluzione dei fenomeni sul territorio.