Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (giovedì 24 ottobre) a Sant'Alba Stura.

Coinvolta un'automobile in transito lungo la SP43, uscita dalla sede stradale e ribaltatasi in un campo vicino per cause ancora da accertare.

Due le persone ferite, incastrate a seguito dell'incidente all'interno del veicolo.

Sul posto l'emergenza sanitaria, i carabinieri di Trinità per la gestione del traffico e i vigili del fuoco con le squadre di Cuneo e Fossano.