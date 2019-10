Sciopero generale di venerdì 25 ottobre: il partico Comunista di Cuneo c'è

Il Partito Comunista appoggia lo sciopero generale indetto dal sindacalismo di base per venerdì 25 ottobre. Da alcuni giorni i militanti della sezione cuneese effettuano volantinaggi ai cancelli delle principali fabbriche della provincia: Abet Laminati, Ferrero, Michelin.

Inoltre, i comunisti manifestano il loro sostegno incondizionato ai lavoratori della Mahle di Saluzzo oggetto dell’ennesima ristrutturazione arbitraria padronale.

Il segretario del PC cuneese, Graziano Gullotta, commenta a caldo: «Ci vorrebbero convincere che la lotta di classe non c’è più, intanto questa della Mahle di Saluzzo è l’ennesima dimostrazione di forza da parte dei padroni, che con la subdola logica del profitto a qualunque costo stanno lasciando a casa 450 lavoratori tra Saluzzo e La Loggia. 450 famiglie distrutte da biechi interessi speculativi. La risposta del Partito Comunista è quella dei lavoratori, poiché il nostro è l’unico partito che appartiene a chi lavora: uniamoci a testa alta e non arretriamo di un passo. Diciamo basta al capitalismo parassitario! L'unica arma che abbiamo come lavoratori è l'organizzazione, mentre il primo strumento è lo sciopero!».

Per concludere, il segretario rimarca l’invito a partecipare «al grande corteo – in concomitanza con lo sciopero generale - che si terrà venerdì 25 a Torino, con partenza alle 10 da Porta Nuova. Manifesteremo per esprimere la nostra vicinanza ai lavoratori, per sostenere con forza la necessità di un sindacato di classe e di un forte partito comunista, per riorganizzare tutti i lavoratori intorno alla classe operaia, con la consapevolezza che solo la lotta paga e che una società basata sulle diseguaglianze e sullo sfruttamento da parte di pochi padroni nei confronti di milioni di lavoratori e disoccupati non può, non deve avere futuro».

Per informazioni sullo sciopero e sulla manifestazione è possibile telefonare al numero 3924530944 o scrivere a partitocomunistacuneo@gmail.com.