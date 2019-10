Crisi Mahle, domani una delegazione dei lavoratori incontrerà il sindaco di Saluzzo

A seguito delle assemblee con i lavoratori che si stanno tenendo in queste ore negli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia a seguito dell'annuncio della Mahle di voler chiudere gli stabilimenti la Fiom Cgil e la Fismic insieme a una delegazione dei lavoratori domani, venerdì 25 ottobre, incontrerà presso il municipio di Saluzzo alle ore 11,30 il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.



"Incontreremo il primo cittadino per illustrare la situazione di crisi lavorativa e umana che coinvolge un numero considerevole di famiglie del saluzzese" - si legge in una nota della Fiom - "e per valutare azioni e iniziative concordate atte a fronteggiare la drammatica decisione dell'azienda tedesca."

"Come già ribadito dalla segreteria provinciale Fiom Cgil" - conclude la comunicazione - "la vertenza sarà lunga e le iniziative di contrasto al piano aziendale saranno decise di volta in volta con i lavoratori."