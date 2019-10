Reddito di Cittadinanza: opportunità per le aziende di Cuneo

Il Reddito di Cittadinanza, la misura "bandiera" del precedente governo giallo-verde che è stata confermata in quello attuale, può essere un'opportunità molto interessante per le aziende, a Cuneo proprio come in altre province italiane. Scopriamo subito perché.

Come noto, il Reddito di Cittadinanza è un sussidio che viene erogato a beneficio delle famiglie e dei cittadini che versano in una condizione di indigenza (per poter usufruire del Reddito è necessario rientrare in determinati limiti patrimoniali).

Sono ormai diversi mesi che questo sussidio viene erogato, tuttavia questo progetto non è stato concepito come strumento puramente assistenziale, anzi i percettori del reddito devono impegnarsi attivamente per uscire dalla loro condizione di disoccupazione.

Alla luce di questo è dunque possibile chiedersi: per quale motivo le aziende cuneesi dovrebbero interessarsi al Reddito di Cittadinanza? Le ragioni sono fondamentalmente due, scopriamo subito quali.

Gli incentivi per l'assunzione di percettori di Reddito di Cittadinanza

Anzitutto, bisogna sottolineare che il Governo ha previsto dei ghiotti incentivi nei confronti delle imprese che scelgono di assumere dei percettori di Reddito di Cittadinanza.

Come sottolineato nel sito Internet governativo del Reddito di Cittadinanza, infatti, il datore di lavoro che assume un percettore del sussidio ha diritto a un esonero contributivo nel limite dell'importo mensile del Reddito di Cittadinanza, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.

La durata complessiva di tale esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del Reddito di Cittadinanza.

Se si assume una persona che rientra in questa categoria di cittadini, dunque, il datore di lavoro ha modo di risparmiare in modo importante; in tale ottica è utile sottolineare che il contratto proposto deve essere a tempo indeterminato e full time, inoltre l'azienda deve aver eseguito un incremento del personale, ciò significa, per intenderci, che l'impresa non può effettuare dei licenziamenti per poter fare nuove assunzioni e cogliere così tale opportunità.

La possibilità di assumere personale già formato

L'altra, importantissima ragione per cui è corretto affermare che il Reddito di Cittadinanza possa essere molto prezioso per le aziende cuneesi è rappresentata dal fatto che i percettori del sussidio devono rendersi protagonisti delle cosiddette "politiche attive".

Dopo aver compiuto i vari step richiesti dai relativi Centri per l'Impiego, infatti, i percettori del Reddito che non sono esonerati dallo svolgimento di un'attività lavorativa devono impegnarsi in modo attivo per uscire dalla loro condizione di indigenza.

All'atto pratico, i Centri per l'Impiego possono proporre loro delle offerte di lavoro, le cosiddette "offerte congrue", o alternativamente dei percorsi di formazione.

Le imprese possono usufruire di tale opportunità domandando ai CPI dei percorsi formativi mirati i quali siano funzionali alle proprie esigenze.

Cerchiamo di fare un esempio: se un'azienda di Cuneo intende assumere persone che abbiano competenze in termini di Performance Management, essa può richiedere al CPI che alcuni percettori del Reddito in linea con il profilo desiderato seguano un corso di Behavior Based Safety presso una società di formazione specializzata quale Lisa Servizi.

Gli imprenditori sanno molto bene che la formazione è una voce che pesa non poco sui costi, ed avere del personale ben formato, dunque da subito idoneo allo svolgimento della mansione, rappresenta davvero un grosso vantaggio.

Anche per questo motivo, dunque, il Reddito di Cittadinanza può rappresentare un'opportunità molto interessante per tutte le imprese che hanno in programma di compiere delle nuove assunzioni.