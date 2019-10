A Milano il lancio italiano dei Nutella Biscuits

Un evento atteso da tempo in casa Ferrero quello con cui oggi, giovedì 24 ottobre, a Milano si apre la serie di eventi che accompagneranno l’arrivo anche in Italia degli attesi Nutella Biscuits



Per farlo Ferrero ha scelto il capoluogo lombardo, dove da oggi (apertura al pubblico alle ore 15.30) sarà possibile assaggiare i nuovissimi biscotti con crema alla nocciola nello spazio di "Casa Nutella".



La location scelta è quella di piazza Gae Aulenti, dove Casa Nutella rimarrà aperta per una settimana, sino al prossimo 31 ottobre, alle 8.30 alle 20.

Oggi, giovedì 24 ottobre, saremo presenti alla prima giornata di lancio per raccontarvi l'evento da vicino.