Cuneo: al via gli appuntamenti autunnali di “Resistenze di Oggi – Informare per Resistere”

Al via gli appuntamenti autunnali di “Resistenze di Oggi – Informare per Resistere” del CENTRO CULTURALE “don Aldo Benevelli” dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian , presso lo Spazio Incontri FONDAZIONE CRC via Roma nr. 15 Cuneo alle ORE 21





Il ciclo di incontri , alla sua tredicesima edizione, è dedicato come sempre a don ALDO BENEVELLI, scomparso il , ideatore e fondatore del circolo culturale oggi Centro Culturale a lui intitolato.

Filo conduttore degli appuntamenti sarà il sentimento della paura: paura della diversità; paura della solitudine, di sentirsi soli e abbandonati. Una “paura” che sembra invadere una società frantumata convinta che il problema non siano le mafie, la corruzione o la recessione economica ma chi è percepito come diverso per il colore della pelle o per abitudini di vita, lingua, religione.





Gli incontri renderanno omaggio a Francesco Saverio Borrelli, magistrato, capo del pool “mani pulite”, scomparso i l 20 luglio scorso.













Giovedì 31 ottobre“Populismo, disumanità, democrazia, cultura” con MARCO REVELLI, storico, sociologo, docente universitario. La crisi della democrazia, la crisi dei partiti, ma anche la crisi economica e il populismo che avanza. Un sistema finanziario ultraglobalizzato, che deprime la crescita economica, aumenta la disuguaglianza, impoverisce la gente e diffonde insicurezza e paura del futuro. Gesti quotidiani di intolleranza, di emarginazione, di odio, il pericolo fascista, il “sovranismo” che seduce l’Occidente e l’età della rabbia. Ma anche l’importanza che ha ancora la parola “dialogo” e il ruolo della Memoria come antidoto fondamentale ai mali oscuri del nostro tempo.





Mercoledì 6 novembre“Mafie tra infiltrazioni e sottovalutazioni”. La ‘ndrangheta, la mafia più potente in assoluto in Europa , capace di infiltrarsi anche in territori che pensano di avere gli “anticorpi” . Popolazioni che non si accorgono della presenza della criminalità organizzata, ma anche una Società, la nostra, dotata di quella forza intrinseca che ha sconfitto nazismo e fascismo e può oggi combattere e liberare da mafia e corruzione. Ospite Nando dalla Chiesa, , scrittore, sociologo, Presidente onorario di Libera, Docente universitario, Direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano, dirige la Cattedra straordinaria intitolata ai giudici Falcone e Borsellino presso l’Alta Escuela para la Justicia di Città del Messico per l’anno 2019/2020.





A Nando dalla Chiesa, una persona la cui storia rappresenta monito per tutti ad essere cittadini attivi e pronti alla difesa della Legalità , sarà consegnato il Riconoscimento don Aldo Benevelli 2019 “ per l’impegno a favore della Legalità contro tutti i poteri mafiosi a favore della Democrazia.”

Con il riconoscimento sarà consegnata una incisione della pittrice di Langa TERESITA TERRRENO.





Venerdì 8 novembre “I paladini dell’antimafia” . Un viaggio verso l’inquietante scoperta del sistema delle “mafie incensurate” fatto da ATTILIO BOLZONI, giornalista “La Repubblica” che da decenni si occupa con rara competenza di fatti mafiosi . Con lui Franco La Torre , storico, figlio di Pio La Torre assassinato dalla mafia a Palermo il .

Spionaggio e corruzione con lo sfondo di un’antimafia urlata e addomesticata. Un sistema criminale che non possiamo più permetterci di non riconoscere. La ricostruzione del “caso Montante” , il padrino dell’antimafia, attraverso un lavoro investigativo-giornalistico sulle associazioni imprenditoriali siciliane e su tutto ciò che vi ruotava intorno. Un’antimafia che dunque non può ridursi a protocolli di legalità e a manifestazioni di memoria. Una mafia che si fa antimafia ed è tanto più pericolosa quanto più gode del consenso popolare e della possibilità di stringere rapporti con le Istituzioni.









Martedì 26 novembre RESISTENZE DI OGGI si sposta alle ore 14 al Centro Incontri della Provincia di Cuneo corso Dante 41 per un INCONTRO CON GLI STUDENTI dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo” di Cuneo

“Stragi e depistaggi dal delitto Moro alla strage di Bologna” : il triennio che ha sconvolgo la repubblica italiana (1978-1980), un cumulo di fatti atroci , stragi, assassinii, complotti, tentativi di colpi di Stato, rimasti il più delle volte senza giustizia, nella ricostruzione del Magistrato che ha scoperto la P2, arrestato Liggio e rinviato a giudizio Michele Sindona, GIULIANO TURONE, giudice emerito della Corte di Cassazione e già docente di Tecniche dell’Investigazione all’Università Cattolica di Milano, ha collaborato con il Consiglio d’Europa per la redazione della Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio e con le Nazioni Unite svolgendo attività di pubblico ministero presso il Tribunale penale internazionale dell’Aja per l’ex Jugoslavia.









“Resistenze di Oggi – Informare per Resistere” ha il Patrocinio di CITTA’ DI CUNEO ed è realizzato grazie ai contributi di FONDAZIONE CRC e FONDAZIONE CRT.





Appoggiano l’iniziativa: ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA, , TELEFONO DONNA, ANPI, FIVL, , SERVICE CENTER onlus, FONDAZIONE NUTO REVELLI onlus, ITIS Cuneo.