Il quintetto di ottoni del Regio di Torino “Pentabrass” in concerto a Borgo San Dalmazzo

Anche quest’anno per il quarto anno consecutivo gli artisti del Teatro Regio di Torino saranno ospiti della rassegna del Civico Istituto Musicale di Borgo San Dalmazzo.

I Concerti diffusi si concluderanno infatti lunedì 28 ottobre alle 21 all’Auditorium Bertello con un eccezionale concerto del quintetto di ottoni “Pentabrass”.

"E’ sempre una grande soddisfazione riuscire a portare in una rassegna come la nostra gli artisti del Teatro Regio - dice il Prof. Fabrizio Buffa, direttore dell’Istituzione borgarina - Dare spazio ai giovani studenti, ai docenti, ai musicisti del nostro territorio ed insieme ai grandi artisti ospiti comporta un grande lavoro, collaborazione e partner che sappiano condividere i progetti. Nelle difficoltà che si incontrano oggi non è cosa facile, ma alla fine il risultato si ottiene".

Il quintetto Pentabrass nasce nel 1998 ed è composto da artisti dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. È molto attivo sia a livello nazionale sia internazionale, ed è ospite dei più importanti festival dedicati agli ottoni. Nel 2002 inaugura il Festival de Cuivres en Dombes.

Nel 2004 è invitato al Jeju International Brass & Percussion Competition in Corea del Sud e nel 2005 allo University of Georgia Brass Spring Festival (U.S.A.); nello stesso anno partecipa al Festival di Bagnolo Mella (Brescia) con Fred Mills (parteciperà anche alle edizioni del 2007 con Michel Becquet e del 2009 con l’euphonista Adam Frey). Nel 2006 è invitato al Festival Spanish Brass di Alzira e nell’agosto dello stesso anno al Festival Internazionale Santa Fiora in Musica (Grosseto).

Nel 2007 si esibisce al Conservatorio “P.I. Čajkovskij” di Mosca e l’anno seguente partecipa all’Epsival di Limoges.

Nel 2009, su invito di Gabriele Cassone, il quintetto Pentabrass è ospite del Festival Fiati del Conservatorio “G. Cantelli” di Novara.

Nel 2011 viene invitato alla Oldenburger Promenade con il trombettista russo Andrei Ikov e sempre in Germania si esibisce con l’European Brass Orchestra.

Il gruppo ha all’attivo due CD, Suite Impromptu e Fred Mills and Pentabrass. Quest’ultimo è stato realizzato con Fred Mills, grande trombettista fondatore dei mitici Canadian Brass con cui si è creato un sodalizio pluriennale che ha portato alla nascita del Pentabrass Festival, appuntamento annuale di fine estate che vede riunirsi a Quincinetto solisti e docenti del calibro di Ronald Romm, Phil Smith, Andrei Ikov, Chris Martin, Frank Lloyd, Phil Myers, Michel Becquet, Joseph Alessi, Jacques Mauger, James Gourlay.