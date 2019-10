Teatro Magda Olivero: Prosa, Musica, Cinema, parla tre linguaggi la stagione al via

Si apre la stagione 2019 /2020 al Cinema Teatro Magda Olivero di via Palazzo di città.

Presentato il ricco cartellone del "civico", da vivere anche grazie al nuovo foyer e agli spazi collaterali al palco. E’articolato sui tre linguaggi di Cinema, Musica e Teatro, già sperimentati lo scorso anno dalla gestione del progetto che ha come capofila il circolo Ratatoj in collaborazione con le compagnie Primo Atto, Teatro Prosa Saluzzo, con l’ Arci Cuneo Monviso e Apm.

“La nostra speranza è che si rafforzi il senso di appartenenza alla comunità attraverso la partecipazione ad eventi culturali che siano accessibili a tutti e che riescano a soddisfare le aspettative del maggior numero possibile di cittadini” auspicano il sindaco Mauro Calderoni e l’assessore alla cultura Attilia Gullino.

Novità della rassegna “Teatro” è la collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, circuito nato per portare sui palcoscenici regionali un’offerta capillare di spettacoli di qualità e un repertorio variegato di produzioni artistiche per tanti pubblici, sottolinea il direttore Matteo Negrin.

Così dal sociale al comico, la loro proposta di 5 titoli per il pubblico saluzzese, a partire dal primo: il 19 novembre: “Alle cinque da me” di Pierre Chesnot. Fino al 19 novembre possibilità di abbonamento a 75 euro intero, ridotto a 65 euro, da effettuarsi presso biglietteria del teatro il lunedì e venerdì dalle 17 alle o 19.30 o via mail a: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it.

Complessivamente nella programmazione sono 19 appuntamenti tra il teatro di Piemonte dal vivo, quello delle Compagnie amatoriali, la rassegna per bambini e famiglie e la musica.

Una ventina i film, scelti in collaborazione con la rete Sinemah, UCCA, Piemonte Movie e Aiace.

Proprio dalla cosiddetta “settima are” si parte: domani venerdì 25 ottobre e lunedì 28 ottobre con Movie Tellers, narrazioni cinematografiche dalle 18. Alle 21,30 il film “Il mangiatore di pietre di Nicola Bellucci. Lunedì alle 21 (Moving tff) “Santiago Italia” di Nanni Moretti-presentato al 36° Torino Film Festival.

Le proiezioni cinematografiche si succederanno poi dal 4 novembre fino al 25 maggio. Biglietto singolo: 5 euro - under 14, gratuito. Anche per la programmazione cinematografica c’è la possibilità di abbonamento.

La musica comincia a farsi sentire sul palco sabato 26 ottobre con “Way to Blue” l’ omaggio a Nike Drake, in uno spettacolo emozionante con due protagonisti della musica Italiana: Rodrigo D’Erasmo polistrumentista, arrangiatore e membro degli Afterhours e Roberto Angelini cantautore e musicista. Ingresso unico 12 euro.

Giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre Uvernada entra nel "Magda Olivero" con la presentazione del progetto che ha coinvolto Saluzzo e Matera: la raccolta dei suoni naturali delle due città e la loro trasposizione in un concerto.

La rassegna di teatro “ amatoriale” debutterà alcuni giorni dopo con il teatro Prosa Saluzzo e lo spettacolo “Carlo Martello e altre storie” in scena l’8 e il 9 novembre alle 21. Un omaggio a De Andrè, scritto e diretto da Luisa Donalisio.

Anche questo cartellone propone 5 produzioni teatrali che attraversano diversi generi, per tutti i gusti: dal teatro canzone alla commedia, al dramma, spettacoli di compagnie del territorio e altre realtà piemontesi particolarmente significative.

Per le fasce dei più piccoli entra nella programmazione la scuola di circo "Fuma che ‘Nduma" che proporrà l’1 e il 2 febbraio prossimo un weekend dedicato ai laboratori di arti circensi.

L’appuntamento storico della domenica pomeriggio a teatro con mamma e papà riparte domenica 17 novembre: ricomincia la rassegna “Un sipario tra cielo e terra – Grandi e piccoli a teatro” da 18 anni a Saluzzo, gestita dalla Compagnia Il Melarancio in collaborazione con il Comune. Il debutto con “Voglio la luna” ATGP - Teatro Pirata, vincitore del premio Eolo Awards 2013 come miglior progetto educativo per il teatro ragazzi e giovani.

Le proposte sono tantissime ma l’invito è anche quello di vivere lo spazio teatro, non solo le sere di spettacolo. “Se vedete le luci accese, entrate pure. Potete fare quattro chiacchiere o sedervi nel nuovo foyer – invitano i gestori. Da questa stagione è previsto durante le serate di spettacolo un servizio bar con prodotti del territorio.

Info e prenotazioni:www.cinemateatromagdaolivero.it