A Savigliano la Giornata Mondiale del Diabete: la protezione della famiglia il tema del 2019

L’associazione dei pazienti diabetici di Savigliano-Fossano-Saluzzo organizza in collaborazione con la struttura di Diabetologia e di Pediatria dell’Asl CN1 una manifestazione aperta a tutti in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

L’appuntamento è per sabato 9 novembre dalle ore 9 alle ore 12 presso l’Ala Polifunzionale di piazza del Popolo a Savigliano.

La giornata Mondiale del Diabete è stata istituita nel 1991 in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal rapido e progressivo incremento in tutto il mondo dei casi di Diabete Mellito e si svolge tradizionalmente a novembre in onore del dott. Banting (nato il 14 novembre) che nel 1922, insieme a Best, scoprì l’insulina.

Spiega il direttore facente funzione della struttura di Diabetologia territoriale Alessandra Ardizzone: “L’evento si propone si sensibilizzare i cittadini alla prevenzione del diabete di tipo 2, che rappresenta la forma più comune di diabete nell’adulto, attraverso semplici azioni, rappresentate da dieta e stile di vita sano, regolare attività fisica, controlli periodici; per quanto riguarda invece il Diabete di tipo 1, che per lo più esordisce in età infantile o giovanile, si propone di prevenire la chetoacidosi, una complicanza potenzialmente grave, attraverso il riconoscimento dei segnali di allarme ( tanta sete, tanta pipì, dimagrimento rapido)”. Il programma della giornata prevede la possibilità, dalle ore 9, di sottoporsi a controllo gratuito della glicemia capillare e alla valutazione del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 tramite la compilazione di un semplice questionario con l’aiuto dei medici, infermieri e dietiste dell’Asl CN1 in collaborazione con i volontari dell’associazione. Alle 10.30 è prevista una breve camminata presso il vicino Parco Graneris; al ritorno sarà offerto uno spuntino salutare ideato dalle dietiste con prodotti gentilmente offerti dagli sponsor della manifestazione. A seguire, sarà dato spazio al racconto di esperienze in prima persona di convivenza con il diabete; poiché il tema scelto quest’anno da Diabete Italia è: “Proteggi la tua famiglia” saranno coinvolti nel racconto i familiari.