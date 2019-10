Consegnati oltre 15 mila pettorali della Stracôni edizione 2019

Consegnati circa 15.500 pettorali della Stracôni 2019 poiché si intensifica la ‘corsa nella corsa’ che vede le società sportive e le scuole cuneesi da giorni impegnate nella raccolta delle iscrizioni alla stracittadina di novembre e rendere così spettacolare il ‘cordone umano’ che con colori ed allegria invaderà corso Nizza e tutta Cuneo domenica 10 novembre.

Il Comitato Organizzatore con la presente comunica l’elenco delle Associazioni sportive e scuole iscritte per concorrere alla speciale classifica per la distribuzione dei contributi; le testate giornalistiche interessate ad effettuare interviste ai responsabili delle singole associazioni e/o scuole sono pregate di contattare la segreteria del comitato (0171.63.19.54) per ottenere i recapiti telefonici.

Elenco dei Venticinque (27) gruppi sportivi iscritti:

A.S.D. A.S.P.E. Peveragno, Atl. Dragonero, G. S. Roata Chiusani, Sportification Fossano, A.S.D. Olmo , A.S.D. Oratorio San Paolo – Cuneo, A.S.D. San Pietro del Gallo, A.S. D. San Benigno – Cuneo, Ass. San Tarcisio - Cuneo, AVIS e Podistica Caragliese, A.S.D. Valle Gesso Sport Valdieri, G.S. AVIS Comunale Cuneo, U.S. ACLI Podistica Buschese, A.S.D. Donatori Sangue Michelin, A.S.D. Podistica Valle Vermenagna Buzzi Unicem, A.S.D. Cuneese Tennis, A.S.D. Boves – MDG Cuneo, A.S.D. Sportime Boves, A.S.D. Stella Polare, A.S.D. AMA Brenta Calcio Ceva, A.S.D. Amico Sport, Polisportiva Libertas Borgo San Dalmazzo, A.S.D. Virtus Boves, A.S.D. Judo Academy, A.S.D. Judo Kodokan – Cuneo, S.S.D. New Olimpic, P.S.G. Auxilium Cuneo.

Elenco delle Diciassette (19) scuole iscritte:

Asilo Infantile Cattolico Cuneo, Istituto Comprensivo Centallo - Villafalletto, Istituto Comprensivo Ing. S. Grandis Borgo S. Dalmazzo, Istituto Comprensivo - Borgo San Giuseppe Cuneo, Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura Confreria, Istituto Comprensivo Cuneo - Corso Soleri, Scuola dell'Infanzia ‘Bersezio’ - S. Pietro del Gallo, Scuola dell'Infanzia ‘Don B. Stellino’ Mad.Olmo Cuneo, Scuola dell'Infanzia ‘Margaria Maces’ Roata Chiusani (CN), Scuola Materna ‘Sorelle Beltru' - Bernezzo, Scuola Materna ‘Coniugi Autretti’ S. Rocco Castagnaretta - Cuneo, Scuola Materna ‘Divina Provvidenza’ – Rivoira di Boves, Istituto comprensivo Chiusa Pesio – Peveragno, Istituto Virginio – Donadio – Cuneo, , Scuola dell’infanzia ‘Sorelle Parola’ – Cervasca , Istituto Comprensivo ‘Giosuè Carducci’ – Busca, Opere Pie Droneresi – Scuola Infanzia ‘La girandola’, scuola Infanzia Maria Immacolata – Peveragno, Ist. Comprensivo Cuneo – Scuola Media via Bersezio.

Da quanto sopra riportato si può evincere che i gruppi sportivi sono 27, due in più rispetto la scorsa edizione, e 19 istituzioni scolastiche (materne, elementari, medie e superiori) due in più dell’edizione 2018; le new entry sono: per le società sportive A.S.D. Judo Academy, A.S.D. Judo Kodokan Cuneo, S.S.D. New Olimpic, P.S.G. Auxilium Cuneo; per le istituzioni scolastiche, invece Opere Pie Droneresi – Scuola Infanzia ‘La girandola’, Scuola infanzia Maria Immacolata – Peveragno, Ist. Comprensivo – Scuola Media via Bersezio - Cuneo

Si conferma il numero massimo di ventunomila (21.000) pettorali a disposizione e che tale tetto massimo d’iscrizioni è dovuto al fatto che l’intera quota di iscrizioni, pari a 5 (cinque) euro, viene totalmente devoluta , sotto forma di contributi, alle scuole e società sportive per cui, va da sé che tutto l’impegno economico da parte dell’Organizzazione (riconoscimenti ad ogni singolo partecipante, promozione dell’evento, padiglione fieristico, ect.) è supportato dalle tante aziende che sponsorizzano la manifestazione che, anche nel corrente anno, ci consentiranno di raggiungere le 21.000 adesioni.

Pertanto, le iscrizioni sono possibili presso tutte le associazioni sportive e scuole che accedono alla speciale classifica per l’assegnazione dei contributi.

Le iscrizioni PER I LIBERI possono essere effettuate nei seguenti punti:

A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54

BOTTA & B. corso Nizza, 7 – Cuneo – 0171.69.03.10

BOTTA & B. piazza C. Battisti,3 – Mondovì – 0174.42.130

Ricordiamo che alla Stracôni è possibile partecipare anche accompagnati dagli ‘amici a quattro zampe’ e partecipare così alla ‘Stracôni Monge dog’. Il costo delle iscrizioni è pari ad 8€ (accompagnatore 5,00€ e cane 3,00€) ed i punti di iscrizione sono presso:

A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54

DOG SERVICE presso i punti vendita di Cuneo, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Villanova Mondovì