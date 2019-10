Fu bocciata alla maturità: studentessa monregalese potrà sostenere di nuovo la prova orale

Esattamente tre mesi fa, era il 24 luglio, Targatocn.it riportava la notizia della lettera aperta redatta da 37 studenti del liceo "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì, nella quale gli stessi accusavano la commissione esaminatrice di non aver rispettato le direttive ministeriali in occasione della prova orale dell'esame di stato, ottenendo di riaprire i faldoni della maturità.

Una di loro, addirittura, ha scelto di adire le vie legali, vincendo il ricorso presentato al Consiglio di Stato dal suo avvocato, Enrico Martinetti: potrà, pertanto, risostenere il colloquio di fronte alla medesima commissione che quest'estate decise di bocciarla.

"È stato riscontrato un errore tecnico, pertanto la ragazza ha tutto il diritto di ridare l'esame in un clima di totale serenità e senza alcun pregiudizio verso di lei - ha commentato il preside dell'istituto, Bruno Gabetti -. La scuola supervisionerà la prova, ma tengo a sottolineare che non è stata messa in alcun modo in discussione la buona fede dei docenti: si è trattato, in sostanza, di determinati passaggi compiuti in maniera errata".

"Di concerto con una serie di organi provinciali e regionali - ha proseguito Gabetti -, cercherò di garantire che la prova possa essere sostenuta entro 30 giorni, nel pieno e totale rispetto della normativa vigente e dei termini di legge".

Stando alle indiscrezioni da noi raccolte, il Provveditorato agli Studi ha seguito la procedura e starebbe predisponendo gli adempimenti amministrativi, fra i quali spicca la riconvocazione della commissione.

Si tratterà, in ogni caso, di una sessione straordinaria dedicata all'allieva monregalese e unicamente per la prova orale. La data sarà concordata tra il dirigente scolastico e i componenti della commissione.