Tante e originali le iniziative del doposcuola a Castellinaldo

L'associazione sportiva dilettantistica culturale Socio-educativa "Ragazzi del Roero" di Govone, attraverso il servizio del doposcuola, fornisce assistenza a più di trenta bambini della scuola dell'infanzia e primaria di Castellinaldo. Per tutti è attivo il servizio di pre-ingresso dalle ore 7,30 alle 8,30. Agli studenti della primaria è garantita l'assistenza in mensa, l'aiuto per i compiti, giochi e laboratori tutti i pomeriggi dalle 14,30 fino alle 18. Così come ai bambini dell'asilo, con giochi e laboratori, sempre in orario pomeridiano: dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle 18.

Sono parecchi anni che l'associazione "RdR", attraverso progetti sviluppati in sinergia con gli Istituti comprensivi, segue gli studenti dall'inizio della scuola fino al termine dell'anno scolastico, con la risposta positiva di tutti i bambini.