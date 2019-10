5 km di nordic walking con "Roero Rosa" verso la collina di Madonna di Loreto a Canale

Il centro oncologico di Canale "Roero Rosa" propone, per la prima volta, una passeggiata di nordic walking di circa 5 km da piazza Italia in un circuito ad anello verso la collina di Madonna di Loreto, con ritorno in centro a Canale.

Appuntamento sabato 26 ottobre con partenza alle ore 15. Un'oretta di camminata nordica, attività sportiva con l'utilizzo di appositi bastoni, che si svolgerà per lo più su strada sterrata, organizzata insieme al gruppo sportivo ufficiale Uips Bra- Volpiano che fornirà l'attrezzatura idonea (racchette e guantini speciali) per la camminata.

La camminata è gratuita e aperta a tutti. Al momento gli iscritti sono una quarantina. L'associazione "Roero Rosa" mette a disposizione una "cassetta delle offerte" per tutti coloro che vorranno fare una donazione per sostenere i progetti e le varie attività dell'associazione.

26 ottobre ritrovo alle ore 14,30 con il gruppo sportivo Nord Walking Volpiano A.S.D. che darà informazioni corrette sulla camminata. Partenza alle 15 e rientro in piazza Italia con momento di ristoro a base di torta e tè caldo.

"Ci aspettiamo un'importante partecipazione legata alla curiosità di scoprire uno sport nuovo che mette in movimento più dell'80% dei muscoli del corpo e dà la possibilità di vivere i nostri paesaggi del Roero come un'esperienza nuova - dice la presidente dell'Associazione "Roero Rosa" Andreina Pinsoglio -. Soprattutto, confidiamo che l'evento possa fare divertire i partecipanti ed essere da traino per stimolare le persone ad avvicinarsi anche a tutte le altre nostre attività".

Ulteriori informazioni: 347.9152495