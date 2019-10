Lo spirito della donazione si dimostra con azioni concrete: premiati gli associati del gruppo Fidas di Sommariva Perno

"Ringrazio il direttivo della Fidas di Sommariva Perno per l'impegno dimostrato in questi due anni del nostro mandato. Contiamo di proseguire con lo stesso entusiasmo al fine di sensilizzare le persone a donare, in particolare i giovani, che sono il futuro del nostro gruppo - dichiara il presidente gruppo donatori Fidas di Sommariva Perno, Gaspare Pontiglione -. Ricordando che: non si nasce donatori, si diventa"