Enrico Conforto tra i migliori 25 studenti d’Italia, Alfiere del Lavoro al Quirinale

“È un orgoglio per la nostra città - dichiara il sindaco di Bra, Gianni Fogliato - il prestigioso riconoscimento del Capo dello Stato a favore di Enrico Conforto, studente eccellente ed esempio positivo e virtuoso, che merita il plauso di tutta la comunità ”.

La cerimonia ufficiale è stata seguita da amici e parenti, dai concittadini e dagli ex professori di Maschili, Piumati e Liceo, che, tramite i social hanno espresso le loro felicitazioni. Su tutti il post del Giolitti-Gandino: “ Oggi, al Quirinale c’è un pezzo del Liceo. Complimenti ” ed il commento del suo ex catechista: “ Enrico è il frutto di un’ottima famiglia, che può dividere con lui una soddisfazione meritatissima. Congratulazioni a tutti ”.

Questo titolo, istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia, viene conferito in occasione della consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro e conta, fino ad oggi, più di 1.400 Alfieri del Lavoro.