Festa dell'albero a Ceresole: ne verrà piantato uno per ogni nuovo nato

Domenica 27 ottobre a Ceresole torna la festa dell’Albero che, quest’ anno, presenta delle importanti novità.

La giornata inizierà alle 9.30 nella piazzetta Donatori di Sangue dove si procederà alla piantumazione di un alberello per ogni nuovo nato dell’anno 2018. I piccoli, accompagnati dai genitori, assisteranno alla posa delle piantine e, in futuro, potranno prendersene cura e osservarne la crescita.

In seguito i piccoli e i loro famigliari potranno fare visita al muBATT, il Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba, inaugurato recentemente che sarà aperto per tutta la giornata con visite guidate gratuite. Il muBATT è aperto ogni ultima domenica del mese per tutta la giornata.

A seguire saranno distribuiti a tutta la cittadinanza degli alberelli provenienti dal vivaio della Regione Piemonte di Chiusa Pesio. In particolare saranno distribuiti piantine di Acero, Gelso, Carpino e altre varietà di piante.

Gli alberi contribuiscono al miglioramento della qualità della vita. Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Mettiamo a dimora giovani alberi per riqualificare i nostri giardini e per fare più bello e verde il nostro paese.