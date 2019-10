Venerdì nero per i pendolari cuneesi, possibili variazioni su orari di treni e bus

Si prevede un venerdì nero per i pendolari cuneesi a causa di diverse iniziative sindacali in programma per la giornata di domani, 24 ottobre. Sia per chi si metterà in viaggio con treno che con bus.



Per quanto riguarda i mezzi su rotaia ci sarà il blocco delle tratte per un’iniziativa nazionale di 24 ore indetta dalle sigle Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Cit a partire dalle ore 21 di questa sera. I treni quindi potrebbero subire variazioni.



Per la giornata di domani saranno comunque garantite le fasce protette (6-9 e 18-21). Alleghiamo all’articolo l’elenco dei treni garantiti in tutto il Piemonte. Inivitiamo i lettori a consultarlo prima di mettersi in viaggio. Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia.



Nella stessa giornata è stata indetta dalle segreterie regionali USB uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. Il servizio pubblico sarà comunque garantito nelle fasce 5-8 e 13-15. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine della fascia di servizio garantito. Per informazioni sull’effettiva operatività dei servizi contattare il numero 0175-478811.