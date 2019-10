Droni in volo per i trattamenti nei vigneti? Così il mondo del vino guarda alle tecnologie 4.0

Oggi la normativa italiana ancora non permette l’utilizzo di droni quali mezzi per effettuare trattamenti fitosanitari nei vigneti, ma in un futuro non lontano potrebbe essere questa la prospettiva che attende proprietari e addetti ai lavori delle nostre aziende vitivinicole, sempre più attente al tema della cosiddetta "agricoltura di precisione" e alle possibilità che il ricorso alla tecnologia consentirebbe su fronti che vanno dalla sicurezza del lavoro per gli operatori in campo alla possibilità di un ricorso più mirato ai prodotti di sintesi, con benefici in termini di costi di produzione e di impatto ambientale, per non dire della maggiore efficacia degli interventi grazie al migliore controllo e confronto anche storico sui dati raccolti in campo.



Di questo si è parlato nella mattina di oggi, venerdì 25 ottobre, nella sala convegni del Boscareto Resort di Serralunga d’Alba, sede di "Vino 4.0. L’uso delle tecnologie digitali in vigna", convegno promosso da Confindustria Cuneo e dal suo Wine Permanent Observer, osservatorio permanente sull’andamento del mercato vitivinicolo la cui costituzione è stata promossa un anno fa dalla stessa Unione Industriale provinciale per raccogliere e analizzare utili informazioni di settore su produzione e distribuzione sui mercati interni e internazionali.



Aperto da Paolo Sartirano, presidente della Sezione Vini Liquori e Distillerie di Confindustria Cuneo, l’incontro ha consentito a una vasta platea di addetti ai lavori (tra i quali anche gli studenti della scuola enologica "Umberto I" di Alba, accompagnati dalla preside Antonella Germini) di mettere a confronto gli interventi di agronomi ed enologi coi preziosi contributi di carattere tecnico e normativo che esperti provenienti da qualificate aziende hanno offerto su temi quali l’utilizzo dei droni, i sensori di precisione per la rilevazione e la previsione, il monitoraggio del vigneto attraverso "app", l’utilizzo dei dati satellitari, il ricorso alla "zonazione" di precisione, l’impiego di robot in vigna.



Una schiera di possibilità offerte da tecnologie oggi disponibili e che – con l’esclusione del volo di droni finalizzato direttamente al rilascio dei trattamenti, almeno fino a quando non verrà modificato l’attuale quadro normativo –, già oggi rappresentano una possibilità per migliorare la performance e sostenibilità delle attività viticole, con una contestuale riduzione di rischi, tempi di lavorazione e impatto ambientale.



Molti spunti sui quali riflettere, insomma, per la soddisfazione dello stesso presidente Paolo Sartirano: "Abbiamo registrato un’ottima risposta da parte degli addetti ai lavori del settore, presente all’incontro con un pubblico numeroso e variegato, dallo studente all’agronomo, dai direttori di aziende anche importanti agli agricoltori. Questo è importante e soprattuto indica che lo stimolo che come Osservatorio abbiamo voluto proporre ha colto nel segno, consentendo alle aziende più sensibili all’innovazione di toccare con mano le possibilità di un futuro prossimo ad arrivare".