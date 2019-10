A Cuneo le celebrazioni del 2 e del 4 Novembre: il programma delle cerimonie

Cerimonie a Cuneo nelle giornate del 2 e 4 novembre, rispettivamente in onore dei Militari Caduti in Guerra e Deceduti in servizio e ricorrenza del 101° Anniversario della Vittoria, festa dell'Unità Nazionale e "Giornata delle Forze Armate", idealmente comprensiva delle celebrazioni riguardanti i Combattenti, i Decorati al Valor Militare e gli Orfani di Guerra.

Sabato 2 novembre si commemorano i defunti con una cerimonia in onore dei Caduti presso il Cimitero urbano.

ore 9,45 Onore al Gonfalone e all’Autorità Rassegnatrice presso l’Ossario dei Caduti Militari

ore 10,00 Celebrazione S. Messa (in caso di brutto tempo sarà celebrata presso la Cappella del Cimitero); Preghiera del Soldato e Onori ai Caduti

ore 10,40 Omaggio al Famedio Amministrazione Civica

ore 11,00 Deposizione corone al Mausoleo dei Caduti Partigiani

Lettura della poesia di Gino Giordanengo e Onori all’Autorità Rassegnatrice

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 101° Anniversario della Vittoria, Festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze Armate.



ore 9,30 Deposizione della corona del Comune al Monumento ai Caduti del 2° Rgt. Alpini di Corso Dante

ore 9,45 Deposizione corona del Comune al Monumento ai “Ragazzi del ‘99”

ore 10,00 Parco della Resistenza Onori ai Gonfaloni della Città e della Provincia di Cuneo

Onori all'Autorità Rassegnatrice

Cerimonia dell'Alzabandiera

Lettura dei messaggi pervenuti

Intervento ufficiale del dott. Pietro Carluzzo, Presidente Consulta Giovanile della Città di Cuneo e docente di storia e filosofia

ore 10,45 Trasferimento al Monumento dei Caduti in Lungo Giovanni XXIII

Onori ai Caduti

Deposizione corone

Lettura della preghiera del Soldato

Onori ai Gonfaloni della Città e della Provincia di Cuneo

Onori all'Autorità Rassegnatrice

ore 16,30 Parco della Resistenza: cerimonia dell’Ammainabandiera

Il 4 novembre sarà messa a disposizione una navetta gratuita per seguire le cerimonie del mattino.