Bra, il rettore del Santuario della Madonna dei Fiori rinuncia al suo incarico

La notizia era nell’aria da tempo e mancava solo la comunicazione ufficiale, arrivata puntuale sabato 19 ottobre.

L’Arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha accettato la rinuncia di don GianCarlo Avataneo all’ufficio di rettore del Santuario della Madonna dei Fiori in Bra. Con la breve comunicazione della Cancelleria arcivescovile si conclude il ministero del settantunenne sacerdote all’ombra del Santuario braidese.

La cura spirituale dei fedeli al tempio mariano era iniziata poco più di un anno fa, il 14 ottobre 2018, quando tutta la città si era riunita per dargli il benvenuto. In quell’occasione, ad abbracciarlo, erano giunti anche molti parrocchiani della Consolata di Carmagnola, dove per vent’anni era stato pastore (senza dimenticare gli 11 anni di servizio episcopale con il cardinale Poletto e il vescovo Nosiglia).

Sempre presente agli eventi del Santuario e ovunque fosse richiesta una figura sacerdotale, don GianCarlo Avataneo ha permesso al giardino di Maria di arricchirsi con giostrine a favore dei bambini e delle famiglie, nella zona adiacente al pruneto dove apparve la Madonna.

Attualmente, ad occuparsi del Santuario della Madonna dei Fiori, con grande generosità ed infaticabile zelo, è il 54enne don Vincenzo Torchio, per tutti don “Enzo”, nominato già vicerettore a fine dello scorso maggio.