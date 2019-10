"Ceva è sporca: bollette salate, ma il servizio di raccolta rifiuti non funziona"

"Sono state organizzate diverse iniziative di pulizia con volontari, quindi evidentemente un problema c'è - incalza l'opposizione -. Abbiamo tuttavia manifestato i nostri complimenti all'assessore all'Ambiente per quanto riguarda l'organizzazione delle giornate di pulizia; un'ottima iniziativa, di cui apprezziamo anche l'approccio, che lavora sul cambio di mentalità e di cultura ambientale. Abbiamo però sottolineato che dal punto di vista amministrativo è necessario essere più incisivi: le bollette sono salate, ma il servizio di raccolta non funziona ancora come dovrebbe e la città è sporca".



Il problema è aggravato da un ulteriore fattore, secondo Mottinelli: "Abbiamo segnalato la quantità eccessiva di escrementi di piccioni nella città, in particolare nel centro storico, manifestando preoccupazione per la situazione igienica e per il decoro e la vivibilità di Ceva e interrogandoci anche sul numero della popolazione di colombi, che ci sembra elevata. L'amministrazione ci ha risposto che non vi è alcun problema igienico e che la presenza di piccioni non è così massiccia. Non conoscendo come l'amministrazione abbia potuto contare i colombi, abbiamo comunque proposto l'acquisto di dissuasori".