Elva si aggiudica il bando europeo per il WIFI: diventerà libero nelle strade e nei luogi pubblici del paese

Grande soddisfazione ha espresso il sindaco di Elva Mario Fulcheri anche a nome del Consiglio per l’aggiudicazione del Bando Europeo WiFi4EU.

Il Bando consentirà il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici (strade-piazze, locali comuni, ecc.) oltre ad altre opportunità allo studio. Il buono del valore di 15.000,00 euro è un ulteriore passo avanti per un Comune che sempre più intende diventare un centro di sperimentazione per tutto ciò che è attinente alla quotidianità e non solo dei residenti in alta montagna.

L’approccio scelto dall’Amministrazione di Elva è di grande collaborazione con il mondo universitario: per affrontare problemi di viabilità con il Politecnico di Torino per la riapertura Strada del Vallone, con l'Istituto lattiero caseario per il centro stagionatura formaggi.

Una cordata di Università italiane, dell’Europa e di Perù e Argentina ed altre per il progetto Vespucci sulla gestione di risorse idriche mediante Nature Bosed Solutions.

Il progetto classificatosi 16° su 90 è in attesa dell’imminente ultima valutazione che premierà i primi 5. “Stiamo concretamente lavorando ad altri importanti programmi con gli Istituti Universitari che speriamo vedano la luce in tempi brevi - ci informa il sindaco - sia nel campo agricolo che in quello energetico. L’alta montagna può dare moltissimo, senza assolutamente intaccare il suo patrimonio naturalistico e storico. Occorre partire dalla salvaguardia di chi ha resistito fino ad ora, favorendo una vita più “normale” nei paesi, con un occhio all’insediamento di nuovi nuclei famigliari che possano trovare nella montagna risorse che “in basso” sono sempre più difficili da reperire. Ci vuole però una reale scelta politica in questa direzione, troppo spesso ci si riempie la bocca con proclami in favore della montagna, senza mai vedere passi concreti. Elva è pronta ad accogliere tutte le proposte. Il WiFi 4EU ne è la dimostrazione".