Il comune di Fossano commemora il 4 novembre

E' stato definito il programma della commemorazione del 4 novembre, festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Lunedì 4 novembre la cerimonia ufficiale, che come ogni anno sarà anticipata dalla celebrazione della S. Messa in suffragio dei Caduti presso la cappella del cimitero urbano sabato 2 novembre alle ore 11.

Lunedì 4 novembre, con il coinvolgimento delle scuole cittadine e del personale militare di stanza a Fossano, i due momenti principali, quello istituzionale e quello dedicato alla presentazione delle attività svolte dagli uomini in uniforme.

La commemorazione inizierà alle 9.50 con l'Alzabandiera presso il nuovo monumento in piazza Picco, eretto dagli Alpini in memoria dei caduti durante la ritirata di Russia. Alle 10.30, in Cattedrale, autorità, rappresentanti delle associazioni d'Arma e Combattentistiche e cittadini parteciperanno alla S. Messa in suffragio dei caduti. Una breve sfilata porterà i presenti in Largo Eroi dove si procederà all'Alzabandiera e alla cerimonia di resa degli onori ai Caduti.

La commemorazione proseguirà con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica alle Forze armate e l'interpretazione di alcuni brani a cura degli studenti delle scuole cittadine. Chiuderà la celebrazione l'allocuzione del Sindaco.

Sarà piazza d'Armi a ospitare per l'intera giornata di lunedì, dalle 10 alle 18, le strutture e i mezzi dei corpi militari, delle forze dell'ordine, della Protezione civile e delle associazioni di volontariato operativo. Si tratta della seconda edizione di "Caserme in piazza", l'iniziativa organizzata dal 1° Reggimento Artiglieria da montagna in collaborazione con il Comune di Fossano per illustrare le attività e le diverse tipologie di strutture in dotazione alle forze armate, ai corpi militari e a chi si occupa di assistere le popolazioni in caso di avversità e catastrofi. Saranno presenti uomini e donne appartenenti all'Esercito Italiano, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia penitenziaria, ma anche ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato operativo. L'inaugurazione, alla presenza delle autorità, è prevista per le ore 10.