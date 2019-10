Michele Isoardi è il nuovo presidente della Croce verde di Saluzzo. Succede al presidente uscente Pier Paolo Marzio, che rimane comunque all’interno del Consiglio direttivo.

Il nuovo Consiglio direttivo, scaturito dalle elezioni del 15 ottobre scorso, si è riunito mercoledì sera, per la ridistribuzione delle cariche sociali. I volontari della Pubblica assistenza, infatti, eleggono solo i componenti del Direttivo, scegliendo a chi dare la preferenza tra l’elenco dei candidati.

Le cariche vengono invece affidate nel corso della prima riunione del Consiglio.

Ecco quindi che ad assumere la Presidenza della Croce verde per il triennio 2019-2022 sarà Isoardi. Al suo fianco, il vicepresidente Michele Caruso. Michelangelo Nicola, storico dipendente della Pubblica assistenza in pensione da dicembre del 2017, ricoprirà l’incarico di direttore dei servizi. Sabina Croce, eletta in rappresentanza della delegazione di Sanfront, sarà il segretario, Mario Vola Revisore dei Conti.

Compongono il Direttivo anche i consiglieri Pierlivio Destefanis, Pier Paolo Marzio, Giovanni Disdero, Vinicio Crovasce, Elda Alberti (anch’ella eletta in rappresentanza di Sanfront) e Simona Padalino.

Non fa più parte del direttivo Mario Guerra, già presidente della Croce verde per più mandati, così come buona parte del consiglio uscente, dal momento che sette membri non hanno dato la disponibilità per una rielezione.

Isoardi sarà chiamato a gestire una tra le maggiori realtà di volontariato del Saluzzese, con 295 volontari, di cui 98 donne, e otto dipendenti. Nel 2018, si è raggiunta quota 13.840 servizi, per 479mila chilometri percorsi, grazie ad un parco macchine che dispone di dieci ambulanze, tre mezzi attrezzati per il trasporto disabili e altri quattro altri mezzi per i servizi socio-sanitari.