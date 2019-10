Nel duomo di Alba l’ultimo saluto a Enrica Masante, 56enne dirigente Ferrero

Si terranno alle ore 15 di oggi, venerdì 25 ottobre, nella cattedrale albese le esequie di Enrica Masante, dirigente nell’area finanza della Ferrero, azienda per la quale ha lavorato per anni tra Londra e il Lussemburgo, spentasi a causa della malattia con la quale conviveva purtroppo da tempo.



Cinquantasei anni, Enrica era figlia di Lorenzo, tra i fondatori e storico direttore della Cooperativa dei Lavoratori, realtà che guidò sino alla sua morte, avvenuta anni addietro.



La notizia della sua scomparsa ha destato grande commozione in città, dove Enrica era molto conosciuta e ben voluta anche grazie al suo impegno in realtà quali il Comitato di Gemellaggio Alba-Medford all’associazione culturale che ricorda la memoria di Giulio Parusso.



Numerosissimi in queste ore i messaggi di cordoglio che amici e concittadini hanno rivolto in queste ore alla famiglia, ricordandone con affetto il carattere solare e gentile.

Ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio terreno la mamma Dina, il compagno Luigi e il fratello Andrea. Dopo la messa funebre la salma proseguirà verso l’ara crematoria di Bra.