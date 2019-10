“Rimettersi in gioco. La formazione professionale per adulti”: a Barge un incontro con le Agenzie formative di Saluzzese e Pinerolese

“Rimettersi in gioco. La formazione professionale per adulti”.

È il titolo della serata informativa in programma lunedì sera, 28 ottobre, a Barge, nella sala “Ludovico Geymonat” della biblioteca civica

L’incontro, “rivolto in particolare agli adulti in cerca di occupazione”, come spiegano dal Comune, inizierà alle ore 20.30.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in stretta sinergia con le Agenzie formative del Saluzzese e del Pinerolese (Engim Piemonte, Cecop, Cnosfap, Obiettivo Orientamento e CFIQ).

L’ingresso è libero.