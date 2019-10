“Stop Islam”: a Saluzzo il giornalista Magdi Cristiano Allam ha presentato il suo ultimo libro

“L’unico modo per salvaguardare la nostra civiltà è mettere fuori legge l’ Islam, come è stato in Occidente per 1300 anni”. Con queste parole il giornalista in politica medio orientale, Magdi Cristiano Allam, ha aperto la prima delle tre serate organizzate dal Coordinamento cittadino Fratelli d’Italia.

“L’iniziativa “Saluzzo incontra” - ha spiegato il segretario Paolo Radosta - è stata organizzata per avvicinare i cittadini ai problemi e alle emergenze che stiamo vivendo, dialogando con esperti come è appunto il nostro primo ospite Magdi Cristiano Allam”.

La serata, alla quale hanno partecipato anche il presidente provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni e il deputato Fdi Monica Ciaburro - è iniziata con un pensiero per i lavoratori dello stabilimento della Mahle. “Londra, Berlino, Bruxelles, Amsterdam e Oslo sono le capitali in cui il nome più comune è Mohamed, Maometto - ha proseguito il giornalista, editorialista de Il Giornale - e con questo si capisce perfettamente la colonizzazione dell’Europa. Del resto nei Paesi dell’Unione Europea solo il 16 per cento ha meno di 30, mentre nell’area compresa tra Marocco a Turchia ad Iran, il 70 per cento ha meno trenta anni e quindi si capisce che la bilancia è sbilanciata verso giovani mussulmani determinati a conquistare l’Europa”.

Molte le persone che hanno partecipato all’incontro e hanno voluto farsi autografare l’ultimo libro “Stop Islam” dal giornalista, sempre molto gentile e disponibile. “Stop Islam”, è un volume nel quale dimostra come quella religione sia “incompatibile con le leggi laiche dello Stato, le regole di civile convivenza e i valori fondamentali della civiltà occidentale, dalla sacralità della vita, alla parità tra uomo e donna, al diritto di fare libere scelte individuali”. Un libro forte, che sicuramente farà discutere.

Secondo Magdi Cristiano Allam - ex- vicedirettore del Corriere della Sera che da 14 vive sotto scorta - “il vero pericolo non è il terrorismo, che possiamo sconfiggere perché siamo superiori militarmente e come intelligence, ma l’ occupazione capillare che l’ islam sta facendo del nostro territorio attraverso la proliferazione di moschee, scuole e centri di assistenza islamici finanziati da Paesi che sono nostri nemici”. “Non bisogna pensare se esiste un dialogo tra cristianesimo e islam - ha proseguito - ma è fondamentale sapere se c’é dialogo tra persone, dove la base per dialogare è l’identità, i valori, la tradizione e la consapevolezza di sapere chi siamo. Dobbiamo basarci su leggi laiche dello Stato ed esigere un comportamento idoneo da parte di tutti. Ma per farlo dobbiamo essere forti dentro, ed è questo che spesso manca”.

“La paura porta alla rassegnazione - ha concluso Magdi Cristiano Allam - ma ognuno deve fare la propria parte per ridare credito alla civiltà, alla tradizione, ai valori dell’Italia. Dobbiamo affrontare il domani ricordando ciò che dice un grande uomo, Paolo Borsellino: “È bello morire per ciò in cui si crede. Chi non crede muore tutti i giorni, chi crede muore una volta sola”.