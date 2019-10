Coldiretti: ultima domenica d’ottobre ad Alba fra tipicità locali e proposte speciali firmate Campagna Amica

Dopo il successo delle ultime due domeniche, si prepara ad Alba l’ultimo gustoso appuntamento d’ottobre firmato Coldiretti Campagna Amica, prima del gran finale novembrino alla Fiera internazionale del Tartufo Bianco, il Campagna Amica Day.

Il 27 ottobre si prospetta un’altra domenica all’insegna degli acquisti consapevoli, del gusto e della qualità grazie al mercato Campagna Amica allestito, dalle ore 8 alle 19, in piazza Snider, antistante l’ex Tribunale.

Qui albesi e turisti troveranno, sotto i caratteristici gazebo gialli, produttori agricoli dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Lombardia, e le loro eccellenze, alcune delle quali certificate biologiche.

Sono una cinquantina le aziende agricole Campagna Amica che, nel corso delle domeniche di ottobre, si sono alternate per portare in città una grandissima varietà di prodotti di alta qualità, con la certezza della provenienza italiana e controllata.

Cosmetici a base di lavanda, prodotti dell’alveare, erbe aromatiche ed officinali, castagne, nocciole, zafferano, peperoncini, lumache, funghi, farine, riso, legumi, formaggi vaccini e caprini, olive e olio liguri, vini di Langhe, Roero e Monferrato e, naturalmente, l’ortofrutta fresca e trasformata, con gustose composte e salse tipicamente piemontesi. Un vero mosaico di tipicità locali e prodotti di nicchia, pronto a stupire e a raccontare uno spaccato importante di agricoltura Made in Italy.

Ma gli eventi autunnali di Coldiretti Campagna Amica in Langa non finiscono qui. Fervono i preparativi per il Campagna Amica Day che, nel weekend del 16 e 17 novembre, vestirà di giallo il cuore di Alba, piazza Duomo, con tante coinvolgenti iniziative per tutta la famiglia.