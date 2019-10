Alba, schiaffeggia i commessi di Terranova che lo avevano sorpreso a rubare: inseguito e arrestato da Carabinieri e Polizia Locale

Dovrà rispondere del reato di rapina con un processo per direttissima che verrà celebrato questa mattina presso il Tribunale di Asti il cittadino del Gambia arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dai Carabinieri di Alba, in collaborazione con una squadra della Polizia Municipale cittadina.



Erano circa le 18 quando l’uomo è stato sorpreso all’interno del negozio Terranova di via Vittorio Emanuele II mentre cercava di allontanarsi dal punto vendita senza pagare alcuni capi che aveva prelevato dagli scaffali.



Vistosi scoperto da due commessi, li ha aggrediti con alcuni schiaffi – da qui l’aggravamento del reato da furto a rapina – dopodiché è riuscito a guadagnare la fuga per le vie del centro storico, in direzione della stazione ferroviaria, inseguito dagli addetti alla sicurezza del punto vendita.



Proprio in zona stazione, impegnata in alcuni controlli, era però presente una pattuglia della Polizia Municipale che si è messa alla sua ricerca insieme agli uomini dell’Arma intanto arrivati sul posto.



Individuato in via Vivaro, l’uomo è stato quindi arrestato dai Carabinieri, che dopo gli accertamenti del caso lo hanno tradotto in carcere ad Asti in attesa del processo.



L’uomo, in Italia da alcuni anni e che ad Alba dimora da tempo presso la Caritas di via Pola, ha alle spalle precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio, ai quali è seguita a sua esclusione dai programmi di protezione per i rifugiati. Alle precedenti condanne si era anche accompagnato un decreto di espulsione dal territorio italiano, al quale non ha però mai ottemperato.



"Ringrazio Carabinieri e Polizia Locale per il pronto ed efficace intervento, alle forze dell’ordine va il nostro plauso per la meritoria opera che quotidianamente compiono per garantire la sicurezza dei cittadini", è il commento che sul fatto arriva dall’assessore comunale alla Polizia Locale Marco Marcarino, che intanto ringrazia il locale Comando Carabinieri per l’impegno a garantire un maggiore presidio serale nella zona di piazza Elvio Pertinace (San Giovanni), così come richiesto da numerosi residenti.