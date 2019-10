Domenica l'incidente a Battifollo in una tappa del Rally del Piemonte: navigatore astigiano in rianimazione al Santa Croce

Domenica scorsa un terribile incidente durante il Rally del Piemonte, nella tappa Ceva-Battifollo, ha coinvolto l'equipaggio 23, composto dal navigatore Giovo e dal pilota Giardino.

Nell'incidente il pilota non ha subito conseguenze, mentre il navigatore, Cristiano Giovo, astigiano, ha subito importanti lesioni.

"Tutta l’associazione Aeffe Sport e Comunicazione – comunicano dall'ufficio stampa – si stringe intorno alla famiglia e agli amici in questo momento per loro difficile. Auguriamo al copilota astigiano una pronta guarigione nella speranza di ritrovarlo al più presto sui campi di gara".

Attualmente Giovo è ricoverato all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Permane in prognosi riservata, attualmente è ancora sedato, appare in condizioni stabili e non in pericolo di vita, ma la fase acuta non è ancora passata.

"Cristiano è in rianimazione. Lo stanno svegliando gradatamente. L'intervento è andato bene. Per ora bisogna sperare e pregare. Io e mio marito siamo distrutti. Ringraziamo tutti gli amici e i parenti che ci stanno vicino. Avremo bisogno ancora tanto, specialmente quando si sveglierà", ci racconta la mamma di Cristiano.