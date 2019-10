Convenienza, riutilizzo e rispetto per l’ambiente nelle offerte del Nuovo Centro Usato Trivellato

Green e conveniente, il mercato dell’usato auto è in pieno fermento e la caccia alle offerte è all’ordine del giorno, coinvolgendo web e autosaloni. Orientarsi in una proposta tanto estesa richiede selezione di operatori e singole offerte. L’attenzione è catalizzata dai top brand e ciò spiega l’interesse verso le Mercedes usate , il mercato in cui si è imposto il Nuovo Centro Usato Trivellato, primo Centro Usato Mercedes-Benz Certified in Italia.

Aperto 7 giorni su 7 a Torri di Quartesolo (VI), il Nuovo Centro Usato Trivellato dispone di 5.000 mq di spazio espositivo ed è espressione del prestigioso Gruppo Trivellato, che ha chiuso lo scorso anno con 8.600 veicoli venduti e un fatturato da 250.000.000 di euro. È attivo in 4 province (Vicenza, Padova, Rovigo e Verona) con 12 showroom e centri assistenza.

Entrando all’interno del Nuovo Centro Usato Trivellato si ha accesso a una selezione delle migliori vetture usate Mercedes-Benz e Jahreswagen, vetture aziendali con meno di 1 anno di vita, provenienti dalla Casa Madre, date in uso cioè ai dipendenti di Daimler AG o ad aziende collegate a Daimler AG.

È per effetto di questa politica che il Centro Usato Trivellato rappresenta il primo gruppo d’acquisto Jahreswagen in Italia. Ma non è il solo primato, costituisce anche il primo showroom Mercedes-Benz Certified in Italia. Le auto seguono il nuovo programma Usato Certificato di Mercedes-Benz, che prevede: 150 controlli su parti meccaniche, elettroniche e di carrozzeria; garanzia ufficiale fino a quattro anni; tagliando pre-consegna; assistenza stradale H24 in tutta Europa.

Tutti controlli che rendono serena l’esperienza d’acquisto di Mercedes Classe A usata e qualunque altro modello in vendita.

Materiali riciclati e riciclabili nel Nuovo Centro Usato Trivellato e solo energia da fonti rinnovabili

L’acquisto di un’auto usata ha molteplici risvolti ambientali. È da questa consapevolezza che il Nuovo Centro Usato Trivellato ha deciso di sposare il tema del riutilizzo. Sono i dati di settore a descrivere il valore dell’acquisto dell’usato: nel corso della vita dell’automobile, il 45% delle emissioni di CO2 riguarda l’atto di produzione del nuovo veicolo.

Per dare un contributo a una svolta green del mercato automobilistico, nelle sue auto Mercedes-Benz usa per il 95% materiali totalmente riciclabili ed entra nel circuito del riciclo più del 90% degli scarti degli impianti di produzione.

Sempre in merito ai materiali, il Nuovo Centro Usato Trivellato ha puntato solo su risorse riciclate o riciclabili per lo showroom: dai bicchieri per acqua e caffè all’energia utilizzata, fornita solo da fonti rinnovabili.

L’azienda veneta sta realizzando infine un progetto che prevede di piantare un albero, all’interno di aree soggette a disboscamento, per ogni auto venduta.