Un pubblico di 1.400 ospiti per ammirare le nuove collezioni Miroglio Fashion (FOTO)

Una sesta edizione che ha superato ogni precedente di partecipazione quella che nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre, ha riportato di scena “Styling & Fitting”, l’evento di casa Miroglio dedicato ai dipendenti e ai loro ospiti come momento di condivisione delle nuove collezioni dell'azienda.



Ben 1.400 infatti gli ospiti che hanno trovato posto nel salone polifunzionale “Palablack”, che Miroglio Fashion, la divisione abbigliamento della multinazionale tessile albese, ha allestito nel suo quartiere generale di via Santa Barbara per presentare le ultime collezioni realizzate da quattro dei suoi marchi di maggiore successo: Motivi, Diana Gallesi, Fiorella Rubino e Caractère.



Gli onori del padrone di casa sono toccati a Gaetano Sallorenzo, amministratore delegato di Miroglio Fashion, il cui benvenuto ai presenti ha presto ceduto la scena agli spettacoli organizzati dai diversi brand, protagonisti di un vero e proprio “fashion show” fatto di luci, musica, colori e naturalmente moda, con una passerella lunga quasi 50 metri su cui, dopo la proiezione di speciali video dedicato alle linee, hanno sfilato le modelle con i look più rappresentativi della stagione Autunno-Inverno 2019.



A Giorgio Bernini, chief people & organization officer di Miroglio Group, il compito di ringraziare e salutare gli ospiti intervenuti e i tutti i colleghi che col proprio lavoro hanno reso possibile lo spettacolo.



Una serata certamente riuscita, coi colleghi di tutte le società del Gruppo e gli amici di diverse realtà del territorio che hanno gremito la sala in ogni ordine di posto nei tre turni (alle 18, alle 19.30 e alle 21) in cui l’evento si è ripetuto, rinnovando l’impegno di Miroglio Fashion a mostrare ai propri ospiti la parte più intima e personale dell'azienda, la parte del processo creativo: il cuore per un'azienda di moda.