Soggiorno in Val di Non: per chi ama immergersi nella natura incontaminata

La Val di Non, famosa in tutto il mondo per la produzione di mele di qualità, per i suggestivi castelli e per gli incantevoli borghi, è il luogo ideale per chi ama stare a contatto con la natura in tutte le stagioni. Infatti, questo meraviglioso tratto del Trentino si caratterizza per la presenza di una vegetazione rigogliosa ed incontaminata, che da vita a scenari mozzafiato, impossibili da trovare in altre parti del mondo.

Non a caso la Val di Non è da sempre sinonimo di turismo autentico, che può essere sperimentato praticando tante attività differenti, in grado di mettere al bando la noia. Tuttavia, quando sopraggiunge l'autunno, il modo migliore per esplorare il bosco e le sue meraviglie è camminare o salire in sella ad una mountain bike e sfrecciare tra i sentieri di montagna, godendosi il fogliame colorato e l'aria pura e frizzante, perfetta per rinvigorire mente e corpo.

Del resto, la maggior parte delle persone deve fare i conti con un'esistenza frenetica, fatta di numerosi impegni professionali e familiari, nella maggior parte dei casi inderogabili. Le possibilità di stare all'aria aperta e di fare attività fisica sono tendenzialmente poche. La Val di Non è la meta perfetta per rigenerarsi e per vivere esperienze indimenticabili, da custodire gelosamente nel cuore.

Alloggiare in Val di Non: i consigli per vivere una vacanza senza pensieri

Per vivere tutte le meraviglie che la Val di Non ha da offrire anche quando cominciano a cadere le foglie, non basta fare le valigie e partire, ma è necessario anche valutare con attenzione dove alloggiare. Sicuramente, le strutture ricettive non mancano, poiché si tratta di una meta turistica molto gettonata tutto l'anno. Tuttavia, come si può immaginare, non tutti gli alberghi sono uguali.

Per questa ragione è fondamentale individuare una sistemazione che sia in grado di garantire camere accoglienti e dotate di ogni comfort, in cui rilassarsi e riposare bene. Inoltre, è indispensabile poter assaporare una cucina genuina e tradizionale, in modo da conoscere i veri sapori e profumi della Val di Non. Si consiglia anche di scegliere una struttura dotata di centro benessere, in modo da lasciarsi alle spalle, almeno per un po', la frenesia della città e ricaricare le energie per vivere nuove meravigliose avventure.

Non bisogna dimenticare che è importante poter contare su escursioni ed attività organizzate, in modo da non avere preoccupazioni ed immergersi completamente nella magica atmosfera offerta dalla Val di Non. Ma è davvero possibile concedersi un soggiorno di questo tipo? Certamente, basta pernottare in Val di Non in questo hotel , che assicura un'accoglienza familiare e presta la massima attenzione ai dettagli, in modo da non lasciare nulla al caso.

Bike e Trekking in Val di Non: per vivere tutte le sfumature della natura

La Val di Non permette di vivere la natura in ogni stagione. Particolarmente incantevole è il periodo autunnale, poiché il bosco cambia colore ed acquisisce profumi nuovi, regalando meravigliose suggestioni, che è possibile vivere attuando una vera e propria vacanza in cammino. Di fatto, è possibile prendere parte a numerosi trekking che hanno come sfondo le Dolomiti. Degno di nota è il Sentiero Italia, ma è possibile intraprendere diversi percorsi, più o meno impegnativi, a seconda delle capacità.

Tuttavia, questo tratto del Trentino è perfetto anche per praticare nordic walking, una tecnica di camminata da attuare con i bastoncini alla mano, considerata da molti terapeutica e che permette di sviluppare resistenza e forza.

Non bisogna dimenticare che la Val di Non è anche la meta perfetta per gli appassionati di mountain bike, poiché prevede incredibili itinerari immersi nella natura, in grado di regalare intense emozioni, anche ai più esperti.

Infatti, è possibile cimentarsi in alcuni dei più bei percorsi di mtb del Trentino, pedalando tra i frutteti della zona o attraversando passi e valichi di montagna. E quale modo migliore di sperimentare queste attività all’aria aperta, se non avvalendosi della competenza di una guida esperta e diplomata come accompagnatore di e-bike e nordic walking? All'albergo Cavallino Bianco di Rumo trovi tutto questo e molto altro ancora!