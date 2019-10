Canti della tradizione alpina a San Damiano Macra: va in scena "Chanto l'outoun"

Sabato 26 ottobre il Gruppo Corale La Reis organizza il 29° Incontro Corale “Chanto l’outoun”. Nel trentennale di fondazione la Corale sandamianese ospiterà il prestigioso Coro Tre Pini di Padova che si esibirà alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano.

Il Coro Tre Pini nasce a Padova nel 1958 quando il Maestro Gianni Malatesta, staccandosi dal Coro del CAI di Padova (di cui era membro dal 1946 e istruttore dal 1950) decide di lanciare la sua sfida al manierismo trentino allora imperante nel campo della musica di ispirazione popolare.

Sui palcoscenici dei più prestigiosi concorsi nazionali il Coro Tre Pini si guadagna il plauso della critica ed il favore convinto del pubblico. Un successo che nel tempo consacra i ragazzi di Gianni Malatesta formazione guida nel panorama corale italiano, e fa del loro maestro e direttore un caposcuola di indiscussa autorità.

Alle affermazioni in Italia seguono negli anni i successi internazionali: dapprima in Europa, poi in Australia, negli USA ed in Canada, e più recentemente in America Latina. Le tournée all’estero spingono Gianni Malatesta ad ampliare l’originario repertorio di canti di montagna e a introdurre numerosi classici della produzione leggera italiana ed americana del Novecento: armonizzazioni a cinque voci che strappano gli applausi e la nostalgica commozione delle platee di mezzo mondo. Ma non si tratta di una conversione, di un ripudio del genere tradizionale: il cuore “trepiniano” continua a pulsare al ritmo degli splendidi canti della tradizione alpina e della montagna, che sempre vengono proposti durante i concerti.

Giunto alla soglia dei novant’anni, Gianni Malatesta, il patriarca della coralità italiana, ha lasciato gli oneri e gli onori della direzione corale al suo allievo Lorenzo Cortelazzo.

Domenica 27 ottobre il Coro Tre Pini animerà la S.Messa delle ore 11 nella Chiesa Parrocchiale di San Damiano Macra.

(INGRESSO LIBERO – Info: www.lareis.com e pag. Facebook: Gruppo Corale La Reis)