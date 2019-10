"Happy Birthday Maestro!" A Busca concerto omaggio per i 90 anni di Ennio Morricone

Giovedì 31 ottobre, alle ore 21,15 al Teatro Civico di Busca per la Rassegna internazionale di Concerti “Musica è” 2019 curata dall’associazione culturale buschese Amici della Musica, si terrà il Concerto “Happy Birthday Maestro!” per i 90 anni di Ennio Morricone. Si esibiranno: Giuseppe Nova al flauto, e Luigi Giachino al pianoforte e arrangiamenti.

Ingresso libero con precedenza ai soci.

"Segnaliamo con piacere – dice il sindaco di Busca Marco Gallo - un nuovo evento speciale organizzato dalla nostra vivace e intraprendente associazione culturale Amici delle Musica del direttore artistico Antonello Lerda, voluto per festeggiare il Maestro Ennio Morricone, premio Oscar e icona della Cultura musicale italiana”.

“Desideriamo – spiega Lerda – onorare anche noi a Busca ilpiù celebrato compositore italiano del nostro secolo con questo evento, che presenta musiche e proiezioni cinematografiche. E lo possiamo fare con due grandi artisti sul palcoscenico del Civico: il flauto d’oro di Giuseppe Nova e il pianoforte di Luigi Giachino, che ci faranno rivivere alcune pagine della storia del cinema. Il concerto proposto è raccolto in uno speciale cd uscito con l’Editoriale La Stampa nel 2018. Le proiezioni sono state realizzate da Alba Film Festival, e ogni brano ci fa vedere, attraverso un accurato montaggio, non uno spezzone generico ma l’intero racconto in sintesi del film”.

“Il commento musicale nel cinema – fa osservare Lerda - è sempre più riconosciuto come un apporto artistico fondamentale. E’ la musica che esprime il non dicibile, idee e vita interiore dei personaggi, fa presagire o ricordare un fatto, un ambiente, una persona. La musica, diceva Pier Paolo Pasolini, permette al cinema di acquisire la terza dimensione”.

Il concerto racconta e documenta una serie di tappe coerenti della straordinaria vita musicale del grande compositore di temi cinematografici. Attraverso trascrizioni assolutamente fedeli all’originale di brani accuratamente scelti per importanza, valore artistico e congenialità agli strumenti, l’ascoltatore viene preso per mano e condotto nell’affascinante mondo del Maestro. Si rivivono così i capolavori della cinematografia internazionale degli ultimi trent’anni.