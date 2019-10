Il cantautore Andrea Giraudo questa sera live al Rive Jazz Club di Vicenza

Torna la musica live del cantautore piemontese Andrea Giraudo che questa sera si esibirà a Vicenza presso il Rive Jazz Club. Anche in Veneto il repertorio di grande musica dell'artista, che ha da poco dato il via alle date della nuova stagione.

Andrea ricomincia le sue tappe live dopo i grandi successi dell'estate che lo hanno portato in tour per l'Italia. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, tra cui il premio “Andrea chi?” durante l’edizione 2019 del Radio Alba Festival, che lo porterà ad esibirsi in una data al DiavoloRosso di Asti.

