Mondovì: tutto pronto per l'inaugurazione di Peccati di Gola e della XXII^ Fiera Regionale del Tartufo

Venerdì 1° novembre alle ore 12 in corso Statuto, di fronte al palazzo comunale di Mondovì, si terrà l’inaugurazione dell’edizione 2019 di “Peccati di Gola & XXII Fiera Regionale del Tartufo”, in programma fino a domenica 3 novembre nei rioni Breo e Piazza della città.

Dopo la “Cena peccaminosa” (su prenotazione) presso l’Istituto Alberghiero di Mondovì, a base di prodotti De.Co del monregalese di giovedì 31 ottobre, il giorno dei Santi si entrerà nel vivo della kermesse organizzata da Al.Fiere Snc con la collaborazione del Comune di Mondovì e di diversi altri partner istituzionali, che per tre giorni porterà a Mondovì degustazioni e dimostrazioni culinarie, laboratori per bambini e adulti, oltre all’esposizione di prodotti locali e artigianali, con diverse novità.

L’inaugurazione sarà accompagnata dai “Peccati in musica” di “Tarcisio e i cantastorie”, che si esibiranno prima nel centro storico di Mondovì Breo, per poi trasferirsi in piazza Santa Maria Maggiore nella struttura dedicata alle Osterie dei Golosi. Ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione, servizi a 360° per i visitatori e tante iniziative rivolte sia ai giovani che alle famiglie.

Le aree espositive saranno aperte dalle ore 9 alle ore 20, mentre le aree di somministrazione di cibo e bevande attenderanno i visitatori dalle ore 10 alle ore 24.

Da venerdì 1°novembre la città di Mondovì si trasformerà in una vera e propria vetrina del gusto. Mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari nella “Expo del Gusto” di corso Statuto, sapori e profumi delle De.Co. monregalesi nell’area “Melaviglia” di corso Statuto e piazza Martiri della Libertà, “Il tartufo e le sue meraviglie” in piazza Cesare Battisti, i prodotti da forno del territorio nella zona “Pan per focaccia” di piazza San Pietro e le castagne monregalesi in piazza Maggiore all’interno della nuova area tematica “Cuor di castagna”.

Oltre alle zone più ‘mangerecce’ delle “Osterie dei golosi” in piazza Santa Maria Maggiore, “Mangiamac” con il suo street food e “Birropolis” con le sue birre artigianali in corso Statuto/piazzetta Levi e il “Rakikorner” in piazzetta Comino per la degustazione di Rakikò.

La Condotta Slow Food Monregalese curerà i tanti laboratori ludico-didattici, le esperienze sensoriali, i workshop, le degustazioni guidate e gli incontri con gli esperti in programma nel corso delle tre giornate, presso l’“Agorà della Gola”, in piazza Moizo (via Sant’Agostino).

Dimostrazioni quotidiane a cura di Mondopane e Farine Bongiovanni su come preparare pizza e focaccia in teglia, con ricette semplici e veloci per tutti in piazza San Pietro nell’ambito dell’area tematica “Pan per Focaccia”. Senza dimenticare l’area di via Beccaria e piazza Roma, che sarà occupata di “Peccati in gioco”, il sentiero dedicato ai piccoli golosi, i momenti musicali di “Peccati in musica” presso il centro storico di Mondovì Breo e le Osterie dei Golosi, il Dj set presso le aree di “Birropolis” e “Mangiamac”, tutte le sere a partire dalle ore 19.

Novità di quest’anno sarà l’esperienza di visita immersiva “Infinitum” all’interno della Chiesa della Missione di piazza Maggiore, su prenotazione: il primo ed unico percorso in Piemonte nel quale lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo ciclo pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°.

L’orario di apertura di “Assapora la cultura” è dalle ore 10 alle 18 per l’Ufficio Turistico IAT Comune di Mondovì e dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 per la Torre Civica e i monumenti del Sistema Urbano Integrato Mondovì Città d’arte e cultura e Museo della ceramica, entrambi in piazza Maggiore.

Mentre, nell’ambito delle iniziative di “A scuola con gusto”, gli studenti del Liceo di Mondovì, proporranno un’esposizione temporanea di una raccolta di antichi strumenti di fisica, patrimonio storico del MuBec, museo scientifico dedicato al fisico monregalese G.B. Beccaria e l’Album degli scienziati, in piazza Maggiore nell’atrio dell’ex Tribunale, dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

La funicolare seguirà i seguenti orari di apertura: venerdì 1° e domenica 3 novembre, dalle 9 alle 21, e sabato 2 novembre, dalle 7,30 all’1 di notte.